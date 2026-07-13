Home > देश > है शादाब नफ़रत का जंगल बहुत ही, बाघ को देखकर पिता-पुत्र दरिया में कूदने पर हुए मजबूर; दोनों ने गंवाई अपनी जान

है शादाब नफ़रत का जंगल बहुत ही, बाघ को देखकर पिता-पुत्र दरिया में कूदने पर हुए मजबूर; दोनों ने गंवाई अपनी जान

नागपुर जिले के देवलापार इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां बाघ के डर से डैम में गिरकर पिता-पुत्र की मौत हो गई. इस घटना में जीवन धर्मदास कोकोड़े और उनके बेटे जतिन जीवन कोकोड़े (उम्र 7 साल) की मौत हो गई.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 13, 2026 3:53:11 PM IST

बाघ के डर से पिता-पुत्र दरिया में कूदे
बाघ के डर से पिता-पुत्र दरिया में कूदे


Maharashtra News: नागपुर जिले के देवलापार इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां बाघ के डर से डैम में गिरकर पिता-पुत्र की मौत हो गई. इस घटना में जीवन धर्मदास कोकोड़े और उनके बेटे जतिन जीवन कोकोड़े (उम्र 7 साल) की मौत हो गई.

       ”शजर कटते हैं तो परिंदों के घर उजड़ जाते हैं,
      इंसान भी अजीब है, अपनी ही छत खुद गिराता है”

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जीवन कोकोड़े अपने बेटे जतिन और भांजे संजय उइके के साथ खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर करीब 80 से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद एक बाघ पर पड़ी. बाघ के डर से जान बचाने के लिए भागते समय पिता और सात वर्षीय बेटे की डैम में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.

बच्चे को बचाने के लिए कूदे पिता

जानकारी के अनुसार, जब तीनों खेत में काम कर रहे थे, तो संजय उइके ने करीब 80 से 100 मीटर दूर एक बाघ देखा. जैसे ही उसने  शोर मचाया, तीनों जान बचाने के लिए भागे.

इस दौरान संजय उइके डैम के निचले हिस्से से भागा, जबकि जीवन कोकोड़े और उसका बेटा जतिन डैम के ऊपरी हिस्से की तरफ भागने लगे. भागते समय जतिन फिसल गया और डैम में गिर गया. जीवन कोकोडे बच्चे को बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया. उसे तैरना तो आता था, लेकिन बच्चे को बचाने की कोशिश में और पानी की गहराई का अंदाज़ा न लगा पाने की वजह से वे दोनों गहरे पानी में डूब गए. इस पूरी घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई.

देवलापार पुलिस मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही देवलापार पुलिस स्टेशन के थानेदार नारायण तुरकुंडे और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर शेषराव तुले अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू और पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई.

मुआवजा देने का किया ऐलान 

इस घटना में बाघ के डर से मौत होने को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मृतक पिता-पुत्र के वारिसों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है और 50 हजार रुपये तुरंत मदद के तौर पर दिए गए हैं.

Tags: Maharashtra NewsNagpur incidentTiger Attack
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