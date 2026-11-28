Who was G.V. Mavalankar: भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सरकार बनाना नहीं, बल्कि संसदीय व्यवस्था को मजबूत नींव देना भी था. देश को ऐसी संसद की जरूरत थी, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार मिले और सदन की कार्यवाही नियमों के मुताबिक चले. इस काम में पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ जिस शख्स ने अहम भूमिका निभाई, उसका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर. उन्हें जीवी मावलंकर और प्यार से दादासाहेब कहा जाता था. वह आजाद भारत की पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे. संसदीय परंपराओं को स्थापित करने में उनके योगदान के कारण उन्हें ‘लोकसभा का जनक’ कहा जाता था.

कौन थे जीवी मावलंकर?

गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ौदा (अब वडोदरा) में हुआ था. उन्होंने अहमदाबाद में उच्च शिक्षा हासिल की और साल 1913 में वकालत शुरू की . पेशे से वकील रहे मावलंकर धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए. वह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल के करीबी सहयोगियों में शामिल थे. उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया. स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभागने का कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा. वह 1930, 1940 से 1941 और 1942 से 1944 तक जेल में रहे.

विधानसभा से लोकसभा अध्यक्ष तक का सफर

मावलंकर का संसदीय सफर साल 1937 में शुरू हुआ, जब उन्हें बॉम्बे प्रेसीडेंसी की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया. इस पद पर उन्होंने 1946 तक काम किया. इसके बाद जनवरी 1946 में वह केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने और अगस्त 1947 तक इस जिम्मेदारी को निभाया. आजादी के बाद संविधान सभा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. नवंबर 1947 से अप्रैल 1952 तक उन्होंने संविधान सभा (विधायी) की अध्यक्षता की. इसके बाद वह अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने. 15 मई 1952 को उन्हें स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया. वह 27 फरवरी 1956 को निधन तक इस पद पर रहे.

नेहरू के साथ कैसे गढ़ीं संसदीय परंपराएं?

आजादी के शुरुआती सालों में भारत के सामने संसदीय लोकतंत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने की चुनौती थी. जवाहरलाल नेहरू सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यप्रणाली को मजबूत करने का काम किया. उन्होंने सदन की गरिमा, अनुशासन और अध्यक्ष पद की निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उनका मानना था कि स्पीकर का पद किसी राजनीतिक दल से ऊपर होना चाहिए. यही वजह थी कि कांग्रेस से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने सदन में सभी दलों के सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर देने पर जोर दिया.

मावलंकर ने प्रश्नकाल को प्रभावी बनाने, संसदीय समितियों की भूमिका मजबूत करने और सदन की कार्यवाही के लिए साफ नियम स्थापित करने में योगदान दिया. नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और कार्य मंत्रणा समिति जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका रही.

उन्हें ‘लोकसभा का जनक’ क्यों कहा जाता है?

मावलंकर को ‘लोकसभा का जनक’ इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने नई बनी भारतीय संसद को एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने संसदीय परंपराओं की नींव रखने में योगदान दिया जो आज भी काम की हैं. जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके संसदीय योगदान को विशेष सम्मान दिया था. मावलंकर ने दिखाया कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी वोट से शासन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह नियमों, बातचीत, जवाबदेही और निष्पक्षता से चलने वाला सिस्टम है. 27 फरवरी, 1956 को उनके निधन से भारतीय संसदीय इतिहास का एक अहम चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन उनके बनाए कई संसदीय सिद्धांत आज भी लोकसभा के कामकाज की नींव हैं.