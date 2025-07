नशे में धुत दरोगा ने बड़े-बड़े अधिकारियों को लेकर कही ऐसी बात, सुन दंग रह गया पुलिस महकमा, वीडियो जमकर हुआ वायरल

UP: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से खाकी वर्दी को कलंकित करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां वर्दी के नशे में धुत एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसपी ने इस मामले की जांच सीओ खागा को सौंप दी है।

इस वीडियो में इंस्पेक्टर अपनी ऑन-ड्यूटी वर्दी पहने नशे में धुत दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे में धुत इंस्पेक्टर झाड़ियों के पास लेटा हुआ है और खुद से बातें कर रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स जब उससे बात करने की कोशिश करता है, तो इंस्पेक्टर अपनी औकात का रौब दिखाने लगता है और कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वीडियो बनाने वाला शख्स भी इस बात पर हामी भरता है और इंस्पेक्टर को घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ग्रामीणों ने नशे में धुत दरोगा का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया।बताया जा रहा है कि दरोगा खखरेरू थाने में तैनात है, जिसका नाम रघुनाथ सिंह राजावत है।

Fatehpur, UP: Drunk SI Raghunath Singh found lying near bushes in uniform, says “DIG can only transfer me.” Locals called Dial 112. SP Anup Singh suspended him & ordered inquiry. Action underway for misconduct & drinking on duty. Video of incident viral. pic.twitter.com/myvwVbZ85k

— FOEJ Media (@FoejMedia) July 22, 2025