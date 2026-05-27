बैलेंस होने पर भी टोल प्लाजा पर नहीं चल रहा FASTag? NHAI ने बताए स्कैन नहीं होने के कुछ कारण

FASTag Not Working: देशभर में हाइवे पर यात्रा करने और यात्रा को और ज्यादा आसान बनाने के लिए FASTag एक बेहतर विकल्प माना जाता है. लंबी लाइनों और कैश पेमेंट में होने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए फास्टैग काफी बेहतर माना जाता है. आपने जरूर नोटिस किया होगा कि FASTag में पैसे रहने के बाद भी कई बार लोगों को लंबी लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है या फिर उनका समय खराब होता है. रीचार्ज होने के बाद भी कई बार लोगों का FASTag स्कैन नहीं होता है.

अगर FASTag एक्टिव होने के बाद भी आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो ऐसे में आपको कुछ बातों को जान लेना चाहिए. ऐसे में लोग यह सोच लेते हैं कि ऐसी स्थिति में गलती उनके FASTag की होती है या फिर टोल सिस्टम में. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

किन कारणों से खराब होते हैं FASTag?

NHAI के मुताबिक फास्टैग के काम न करने के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं. आमतौर पर देखा जाए तो इसके पीछे विंडशील्ड की बार-बार सफाई होने के कारण फास्टैग खराब होते हैं. इसके अलावा अगर आप बार-बार शीशे को रगड़कर साफ करते हैं और ऐसे में फास्टैगपर कैमिकल रगड़ने लगते हैं तो इस स्थिति में भी कई बार फास्टैग काम करना बंद कर देता है. इससे फास्टैग के अंदर लगी RFID चिप डैमेज हो सकती है. इस स्थिति में आपका फास्टैग काम करना बंद कर देता है.

कब रिप्लेस करना चाहिए FASTag?

जानकारी के मुताबिक अगर आपका फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है और टोल प्लाजा पर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में अपना फास्टैग रिप्लेस करा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा है तो भी आप इसे रिप्लेस करा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको टोल प्लाजा पर बार-बार फास्टैग के चलते रुकना पड़ रहा है तो ऐसे में आप अपने फास्टैग को बदलवा सकते हैं.