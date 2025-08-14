Home > देश > 15 अगस्त से शुरू होगी फास्टैग वार्षिक पास, जानें कितनी होगी कीमत

15 अगस्त 2025 से फास्टैग वार्षिक पास (Annual Pass) लागू किया जाएगा। यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए खासतौर से लाभकारी होगी, जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं।

Fastag annual pass: देशभर में हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। टोल प्लाजा पर मध्य रात्रि से वार्षिक पास की सुविधा शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से फास्टैग वार्षिक पास (Annual Pass) लागू किया जाएगा। यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए खासतौर से लाभकारी होगी, जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं।

यह वार्षिक पास निजी कार, जीप और वैन के लिए मान्य होगा और इसकी कीमत 3,000 रुपये तय की गई है। इसकी वैधता एक वर्ष या 200 यात्राएं होगी,जो भी पहले पूरी हो जाए। इसके तहत, पास धारक टोल प्लाजा पर बिना अतिरिक्त शुल्क दिए यात्रा कर सकेंगे, जिससे बार-बार टोल टैक्स भरने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

कैसे मिलेगा पास 

लखनऊ-रायबरेली नेशनल हाईवे 30 पर बने दखिना टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट हेड दिलीप पांडे ने बताया कि किस तरह से सुविधा का लाभ पा सकते हैं। इस पास को खरीदना भी बेहद आसान रखा गया है। इच्छुक वाहन स्वामी राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI/MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए फास्टैग आईडी या वाहन नंबर से लॉग इन करना होगा। भुगतान की सुविधा UPI, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए उपलब्ध होगी। एक बार भुगतान और सक्रियण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह पास मौजूदा फास्टैग सिस्टम के साथ स्वतः कार्य करने लगेगा।

फास्टैग वार्षिक पास फायदे 

NHAI का कहना है कि वार्षिक पास से यात्रियों को सुविधा और समय की बचत होगी। टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत न होने से यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। यह पहल खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, जो रोजाना ऑफिस या बिजनेस के सिलसिले में हाईवे से गुजरते हैं, या फिर शहरों के बीच बार-बार यात्रा करते हैं।

हालांकि, यह पास केवल निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर ही मान्य होगा। राज्य राजमार्गों (SH) पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

सरकार का उद्देश्य

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम हाईवे यात्रियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने और टोल कलेक्शन को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे नकद लेन-देन कम होगा, टोल पर होने वाली भीड़ घटेगी और राजमार्गों पर ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर होगा।

NHAI ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते वार्षिक पास खरीद लें, ताकि 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस नए सिस्टम का पूरा लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए यात्री राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

