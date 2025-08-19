Home > देश > FASTag Annual Pass: इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेगा FASTag का एनुअल पास ? देखें पूरी लिस्ट

FASTag Annual Pass: इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेगा FASTag का एनुअल पास ? देखें पूरी लिस्ट

FASTag Annual Pass:उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख एक्सप्रेसवे पर FASTag एनुअल पास लागू नहीं होगा। ये चार एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हैं। इन चारों एक्सप्रेसवे पर टोल आपके नियमित फास्टैग खाते से काटा जाएगा।

FASTag Annual Pass Toll List: FASTag एनुअल पास शुक्रवार 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है। FASTag एनुअल पास  एक साल और 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा।  यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पास केवल गैर-व्यावसायिक वाहनों, जैसे निजी कार, जीप और वैन के लिए ही मान्य है। इस एनुअल फास्टैग पास को लेने के लिए 3000 रुपये चुकाने होंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार 3,000 रुपये के इस  एनुअल पास को  से यूजर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। राज्य के स्वामित्व वाली NHAI के अनुसार कार्यान्वयन के पहले दिन (यानी 15 अगस्त, 2025) शाम 4:30 बजे तक लगभग 1.2 लाख यूजर्स ने वार्षिक पास खरीदा और सक्रिय किया।

हालांकि उपयोगकर्ताओं को यह जान लेना चाहिए कि FASTag वार्षिक पास उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश के इन एक्सप्रेसवे पर FASTag वार्षिक पास नहीं होगा लागू 

उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख एक्सप्रेसवे पर FASTag वार्षिक पास लागू नहीं होगा। ये चार एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हैं। इन चारों एक्सप्रेसवे पर टोल आपके नियमित फास्टैग खाते से काटा जाएगा।

उत्तर प्रदेश के ये चारों एक्सप्रेसवे राज्य सरकार के अधीन राज्य राजमार्ग हैं,और फास्टैग वार्षिक पास केवल केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लागू होता है। राज्य राजमार्ग से गुज़रते समय आपके नियमित फास्टैग खाते से टोल काटा जाएगा।

बनेंगे दो खाते 

फास्टैग वार्षिक पास के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करने के बाद, यह कुछ समय में सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय होने के बाद, आपके वाहन के फास्टैग में दो खाते बन जाएँगे। एक खाता वार्षिक पास के लिए होगा, और दूसरा आपका नियमित फास्टैग खाता होगा, जो पहले से ही चालू है।

आप सालाना कितनी बचत करेंगे?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, जो यात्री पहले सालाना 10,000 रुपये का भुगतान करते थे, वे 7,000 रुपये बचा सकेंगे, क्योंकि वे केवल 3,000 रुपये में एक वर्ष में 200 यात्राएं कर सकेंगे।

