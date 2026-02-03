Bihar Budget 2026: नीतीश सरकार का बड़ा दांव, बढ़ाई सम्मान निधि की राशि; किसानों को हर साल अब मिलेंगे इतने रुपए

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में नीतीश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है. राज्य सरकार ने ‘जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है, जिसका मकसद अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.

इस योजना के तहत बिहार के किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता मिलेगी.

किसानों को 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी बिहार सरकार

नई योजना के अनुसार, किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपये सालाना के अलावा बिहार सरकार 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी. इस तरह अब राज्य के पात्र किसानों को हर साल कुल 9,000 रुपये की सम्मान निधि प्राप्त होगी. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब देशभर में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बिहार सरकार ने अपने बजट में यह कदम उठाकर किसानों को बड़ी राहत दी है.

बिहार देश का पहला ऐसा राज्य

सरकार के इस फैसले से बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने पीएम किसान योजना के ऊपर अपनी अलग से आर्थिक सहायता जोड़ने का निर्णय लिया है. इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि खेती से जुड़े खर्चों को संभालने में भी उन्हें मदद मिलेगी. यह योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है.

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त