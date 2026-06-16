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महाराष्ट्र में किसानों का ‘सरसकट कर्जमाफी’ की मांग तेज; कुएं में उतरकर जल सत्याग्रह आंदोलन की रखी नींव

Maharashtra News: नंदुरबार के सैताणे गांव में 'सरसकट कर्जमाफी' की मांग को लेकर एक अनोखा किसान आंदोलन चर्चा में है.  प्रमोद पाटिल नामक किसान ने पहले अपनी प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली, फिर कुएं के पानी में उतरकर अन्न-त्याग आंदोलन शुरू कर दिया. उनकी मांग है कि सरकार सभी किसानों का बिना शर्त कर्ज माफ करें.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 16, 2026 7:28:43 PM IST

महाराष्ट्र में किसानों का ‘सरसकट कर्जमाफी’ की मांग तेज; कुएं में उतरकर जल सत्याग्रह आंदोलन की रखी नींव


Maharashtra News: नंदुरबार के सैताणे गांव में ‘सरसकट कर्जमाफी’ की मांग को लेकर एक अनोखा किसान आंदोलन चर्चा में है.  प्रमोद पाटिल नामक किसान ने पहले अपनी प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली, फिर कुएं के पानी में उतरकर अन्न-त्याग आंदोलन शुरू कर दिया. उनकी मांग है कि सरकार सभी किसानों का बिना शर्त कर्ज माफ करें.
किसान कर्ज की संपूर्ण माफी, साथ ही फसल बीमा, कृषि उपज का उचित समर्थन मूल्य जैसी कई मांगे शामिल हैं. किसान नेता प्रमोद पैलवान के नेतृत्व में किसानों ने जलसमाधि आंदोलन शुरू कर दिया है. इस आंदोलन को इलाके के किसानों, युवाओं और आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है. 

महाराष्ट्र के नंदुरबार के सैताने गांव में किसान प्रमोद पाटिल ने संपूर्ण कर्ज़ माफी की मांग को लेकर अनोखा विरोध शुरू किया है. प्रमोद पाटिल गांव के एक कुएं में उतर गए और वहीं पानी के अंदर भूख हड़ताल करने लगे.

नंदुरबार में किसानों के इस विरोध प्रदर्शन और जल सत्याग्रह के पीछे के मुख्य कारण और घटनाओं का विवरण इस प्रकार है.

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आंदोलन के प्रमुख कारण और मांगे

संपूर्ण कर्जमाफी: किसान की सरकार से मांग है कि वो अपने किए वायदे को पूरा करें, और किसानों की कर्जमाफी के लिए जरूरी कदम उठाए. नहीं तो किसान आंदोलन तीव्र होने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. 

‘सातबारा कोरा’ करने का संकल्प: किसान चाहते हैं कि उनके कृषि ऋण पूरी तरह से शून्य कर दिए जाएं, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिले.

विरोध का अनोखा तरीका 

कुएं में जल सत्याग्रह: किसान प्रमोद पाटिल ने गांव के एक कुएं में छलांग लगा दी और पानी में बैठकर ही भूख-हड़ताल शुरू कर दी.
 
प्रतीकात्मक शवयात्रा: कुएं में कूदने से पहले उन्होंने खुद की प्रतीकात्मक शवयात्रा भी निकाली, जिससे प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.

प्रशासनिक प्रतिक्रिया: स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिखित आश्वासन पर अड़े हुए हैं. 

Tags: kissan andolanMaharashtra Newsnandurbar
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