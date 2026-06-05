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Faridabad Tragedy: फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, क्रेन गिरने से कंटेनर बना मजदूरों का कब्र; कई लोगों की मौत

Faridabad Tragedy: अधिकारियों ने कहा कि क्रेन का इस्तेमाल एक फ्लाईओवर बनाने के लिए कंक्रीट ब्लॉक और स्पैन उठाने के लिए किया जा रहा था जो साउथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी रूट का हिस्सा है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 12:52:42 PM IST

फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा
फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा


Faridabad Tragedy: पुलिस ने बताया कि गुरुवार को फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द के पास एक शिपिंग कंटेनर के अस्थायी शेल्टर में आराम कर रहे कम से कम तीन मज़दूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने कहा कि कुचले हुए कंटेनर बॉक्स को काटने के बाद एक मज़दूर को बचा लिया गया, जबकि कुछ और लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है.

कब हुई घटना?

अधिकारियों ने कहा कि क्रेन का इस्तेमाल एक फ्लाईओवर बनाने के लिए कंक्रीट ब्लॉक और स्पैन उठाने के लिए किया जा रहा था जो साउथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी रूट का हिस्सा है. कंस्ट्रक्शन का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने किया था. जांच करने वालों ने कहा कि घटना दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे के बीच हुई. पुलिस को दोपहर 3 बजे तक जानकारी मिली, और बचाव कर्मियों को मौके पर भेजा गया.

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कैसे हुआ हादसा?

अधिकारियों ने कहा कि इलाके में भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद ज़मीन कीचड़ से भर गई थी. बारिश रुकने के बाद क्रेन का ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया; हालांकि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई. एक ऑफिसर ने कहा “हमें सिर्फ़ एक वर्कर की चीख सुनाई दी, जिसे जल्द ही बचा लिया गया. बॉक्स से कोई और आवाज़ या हलचल नहीं आ रही थी. फंसे हुए लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम है.”

अधिकारियों ने काम की पहचान 

फरीदाबाद पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यशपाल यादव ने कहा कि यह साफ़ नहीं है कि अंदर कितने वर्कर फंसे थे. उन्होंने कहा, “शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के दौरान कम से कम पांच से छह वर्कर बॉक्स के अंदर आराम कर रहे थे. बचावकर्मी रात 10 बजे तक हादसे वाली जगह से तीन लाशें निकाल पाए.” “कई टन वज़नी क्रेन को उठाने और बॉक्स को काटने के बाद ही चीज़ें साफ़ होंगी.”

Tags: faridabad
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