Faridabad Rape Case: चीखती चिल्लाती रही लड़की! हैवानों ने नौंच खाया, फरीदाबाद में चलती वैन में Gangrape

Faridabad Rape Case: सोमवार रात एक वैन में लिफ्ट लेने वाली 25 साल की एक महिला के साथ चलती गाड़ी में दो लोगों ने कथित तौर पर रेप और मारपीट की और उसे गुड़गांव-फरीदाबाद रोड पर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोटें आईं और 12 टांके लगाने पड़े. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि घने कोहरे के बीच फरीदाबाद के सुनसान इलाकों से गुजरते समय वैन में उसे करीब तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. महिला के परिवार की शिकायत के बाद, कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

जानिए पूरा मामला

शिकायत के मुताबिक, महिला सोमवार को रात करीब 8.30 बजे अपनी मां से झगड़े के बाद घर से निकली थी और उसने अपनी बहन को बताया था कि वो एक दोस्त के घर जा रही है. हालांकि उसने कहा था कि वो दो-तीन घंटे में घर लौट आएगी, लेकिन उसे निकलने में देर हो गई. जब वो आखिरकार निकली, तो आधी रात हो चुकी थी. कोई ट्रांसपोर्ट न मिलने पर महिला ने एक वैन में लिफ्ट ले ली. पुलिस ने बताया कि उसके अंदर दो आदमी थे. पुलिस ने बताया कि उसे लेने के बाद, आदमी उसे घर ले जाने के बजाय कथित तौर पर गुड़गांव-फरीदाबाद रोड की तरफ ले गए. पुलिस ने बताया कि उसे उस रास्ते पर हनुमान मंदिर से आगे ले जाया गया. महिला ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कड़ाके की ठंड और कोहरे में सड़क पर कम लोग होने के कारण किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनीं.

बारी-बारी किया रेप

परिवार ने आरोप लगाया कि दोनों आदमियों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे, महिला को SGM नगर में राजा चौक पर मूला होटल के पास वैन से बाहर धकेल दिया गया. महिला किसी तरह अपनी बहन से संपर्क कर पाई, जो उसे अस्पताल ले गई. डॉक्टरों ने बाद में उसे दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन उसके परिवार ने उसे फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. (यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पीड़िता की प्राइवेसी की रक्षा के लिए उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है)

