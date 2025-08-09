Home > देश > Faridabad Weather Today: फरीदाबाद में भारी बारिश के बाद मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर

Faridabad Weather Today: फरीदाबाद में भारी बारिश के बाद मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर

Faridabad Weather Today: रक्षाबंधन के दिन हरियाणा में भी भारी बारिश हो रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, झज्जर और सोनीपत में भारी बारिश हुई। जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 9, 2025 11:56:06 IST

Faridabad Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से लगातार हो रही बारिश अब थमती हुई नजर आ रही है। सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई बारिश करीब 11 बजे तक जारी रही। कभी तेज मूसलाधार बारिश तो मध्यम गति की बारिश जारी रही।  वहीं, अगर हरियाणा के मौसम की बात करें तो, रक्षाबंधन के दिन हरियाणा में भी भारी बारिश हो रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, झज्जर और सोनीपत में भारी बारिश हुई। जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। गुरुग्राम के इफको चौक के पास भी पानी भर गया है। वहीं, ओल्ड फरीदाबाद में अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद उसे बंद कर बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात कर दी गई है।

8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

पानीपत और सोनीपत में भी जबरदस्त जलभरावन देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में हो रही लगातार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 फीट नीचे पहुंच गया है। हालांकि, वर्तमान स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति सामान्य है। वहीं, मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल, रोहतक, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं।

सुबह से हो रही बारिश

हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में गुरुग्राम और झज्जर समेत कुछ जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, हिसार में अलर्ट जारी किया गया है। कुरुक्षेत्र और करनाल में शनिवार सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है।

IMD की चेतावनी

आज 9 अगस्त है, पूरे देश में धूमधाम से भाई-बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली और हरियाणा में इस अवसर पर मूसलाधार बारिश हो रही है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

