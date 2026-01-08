Home > देश > FAQ: Agnivesh Agarwal Death Vedanta: ग्रुप में बड़ा पद संभालते थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश, जानें कितनी दौलत के थे मालिक?

FAQ: Agnivesh Agarwal Death Vedanta: ग्रुप में बड़ा पद संभालते थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश, जानें कितनी दौलत के थे मालिक?

Agnivesh Agarwal Death Vedanta: वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में 49 साल की उम्र में निधन हो गया. दरअसल, अग्निवेश स्कीइंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. जिसके बाद उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई.

By: Preeti Rajput | Published: January 8, 2026 12:33:15 PM IST

FAQ: Agnivesh Agarwal Death Vedanta: ग्रुप में बड़ा पद संभालते थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश, जानें कितनी दौलत के थे मालिक?


Agnivesh Agarwal Death: वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में 49 साल की उम्र में निधन हो गया. दरअसल, अग्निवेश स्कीइंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. उन्हें न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. जिसके बाद उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा था. लेकिन अचानक बुधवार, 7 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. इस दुखद खबर की जानकारी अनिल अग्रवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी. अग्रवाल के पोस्ट के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. 

प्रश्न : अनिल अग्रवाल के बेटे कौन थे

उत्तर: अग्निवेश का जन्म 2 जून, 1976 में पटना में हुआ था. वह अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे थे. 

प्रश्न : अग्निवेश अग्रवाल की पढ़ाई-लिखाई?

उत्तर: अग्निवेश अग्रवाल ने जमेर के मशहूर मेयो कॉलेज से पढ़ाई की. उन्होंने यूएई में फूजैरा गोल्ड नाम की रिफाइनरी कंपनी स्थापित की. 

प्रश्न : क्या करते थे अग्निवेश अग्रवाल

उत्तर: अग्निवेश अग्रवाल हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) के चेयरमैन (2005–2019) भी रह चुके थे. वह वेदांता ग्रुप की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे.

प्रश्न : अग्निवेश अग्रवाल की नेटवर्थ

उत्तर: अग्निवेश अग्रवाल की नेटवर्थ के सटीक आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन वह भारत के सबसे अमीर परिवार का एक अहम हिस्सा थे. जानकारी के मुताबिक, अनिल अग्रवाल और उनके परिवार की कुल संपत्ति 3.3 अरब डॉलर (लगभग 27,000 करोड़ रुपये से अधिक) करीब है. जिसमें वे उत्तराधिकारी थे. 

प्रश्न : अग्निवेश अग्रवाल की मौत का कारण क्या था?

उत्तर: स्कीइंग दुर्घटना के बाद रिकवरी के दौरान कार्डियक अरेस्ट से 7 जनवरी 2026 को अमेरिका में निधन.

