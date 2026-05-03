यूपी के ‘सिंघम’ की तैनाती के बावजूद फालता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा क्यों हो रही वोटिंग?

Re-polling in Falta: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2026) में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है. लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र है जिसकी आज भी चर्चा हो रही है. वो है फालता विधानसभा क्षेत्र. जहां चुनाव आयोग ने फालता के 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग की घोषणा कर दी है. जिसका परिणाम 24 मई को जारी किया जाएगा.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फालता विधानसभा सीट में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराना पड़ रहा है. दरअसल बताया जा रहा है कि 29 मई को दूसरे चरण की वोटिंग के जौरान कई जगहों से हिंसा, झड़प और चुनावी धांधली की खबरें सामने आई हैं.

फालता में दोबारा क्यों हो रही वोटिंग?

फालता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा वोटिंग कराने के संबंध में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण उसने दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा कि फालता विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान देखी गई गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघनों को देखते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इस सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से वोटिंग कराई जाए.

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अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फालता विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान हैं. जिनपर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा था. जिसके बाद पुलिस पर्यवेक्षक बनाए गए यूपी के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह बात साफ-साफ समझ लें कि अगर कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा. इसी वीडियो में अजयपाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर वालों को भी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसको बता देना कायदे से बार-बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग वोटरों को धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे.

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टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने क्या कहा?

पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी. जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वे (अजयपाल शर्मा) सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं. इसके अलावा, टीएमसी प्रवक्ता ने कहा था कि आज पर हमारी नजर है. 4 मई को नतीजे के बाद आप चाहे जहां हो, आपको आपके किए की सजा मिलेगी.