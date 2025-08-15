Home > देश > इंदौर में राजा रघुवंशी के घर फर्जी इंस्पेक्टर पहुंचा; फिर हुआ कुछ ऐसा जान रह जाएंगे हैरान

राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया, राजा रघुवंशी के परिवार को ठगने की साजिश

Published By: Ratna Pathak
Published: August 15, 2025 14:05:00 IST

आतीयब शेख की रिपोर्ट, इंदौर: राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि शाम करीब 6 बजे मां उमा रघुवंशी ने फोन पर सूचना दी कि एक पुलिसकर्मी घर आया है। उसके कंधे पर तीन स्टार लगे थे और वह पिता से बात कर रहा था। विपिन को संदेह हुआ तो वे भाई सचिन के साथ घर पहुंचे। आरोपी ने खुद को रेलवे में पदस्थ बताते हुए उज्जैन में पोस्टिंग का दावा किया और अपना नाम बजरंग लाल बताया। उसने कहा कि वह राजा का दोस्त है और उनकी मुलाकात 2021 में महाकाल मंदिर में हुई थी।

शिलांग हनीमून मर्डर में मृतक शहर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी स्वर्गीय राजा रघुवंशी के परिवार को ठगने की साजिश रचते हुए एक नकली पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। घटना गुरुवार शाम राजेंद्र नगर इलाके में राजा रघुवंशी के घर पर हुई, जहां राजस्थान के रतनगढ़ निवासी बजरंग लाल जाट ने खाकी वर्दी पहनकर खुद को टीआई बताते हुए परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया पर राजा की मौत की खबर देखकर दुख बांटने के बहाने ठगी करने आया था।

पहचान पत्र न मिलने पर पुलिस को दी खबर

विपिन ने इस पर शंका जताई  कि उस समय कोविड काल था और राजा कहीं नहीं गया था। जब आरोपी से पहचान पत्र मांगा गया नकली पहचान पत्र दिखाया और बात घुमाने लगा। उसने दावा किया कि वह राजा की मौत का दुख साझा करने आया है। बहस बढ़ने पर विपिन ने पुलिस को सूचना दी। राजेंद्र नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि बजरंग लाल न तो रेलवे कर्मचारी है और न ही पुलिस अधिकारी। उसके पास कोई वैध आईडी या नियुक्ति पत्र नहीं था।

पुलिसकर्मी बनकर पहले भी कई वारदातें कर चुका था बजरंग लाल

थाना टीआई नीरज बिरथरे ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने स्वीकार किया कि वह झूठ बोल रहा था। उसने बताया कि सोशल मीडिया से राजा की मौत की जानकारी मिली और परिवार को ठगने के इरादे से आया था। पुलिस के अनुसार, बजरंग लाल पहले भी नकली पुलिसकर्मी बनकर पहले भी कई वारदातें कर चुका है। विपिन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है, जिसमें आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और संभावित साथियों की तलाश की जा रही है

