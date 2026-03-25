Lockdown In India Fact Check: क्या एक बार फिर लगने वाला है ‘लॉकडाउन’, जानें क्या है सच?

Lockdown In India Fact Check: हर साल 24 मार्च के आसपास ‘भारत में लॉकडाउन’ की खोजों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलती है. ये सिर्फ वर्तमान की चिंता नहीं है, बल्कि लोगों की यादों से भी जुड़ा हुआ है.

2020 में इसी दिन प्रधानमंत्री Narendra Modi ने COVID-19 महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी. उस समय से जुड़ी तस्वीरें और यादें अब भी लोगों के दिमाग में ताजा हैं.

क्यों फिर से चर्चा में है?

मेन कारण 24 मार्च 2020 की यादें हैं. उस दिन अचानक स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक जगहें बंद हो गई थीं. खाली सड़कें, घर लौटते प्रवासी मजदूर और घर से काम करने की नई आदतें आज भी लोगों की यादों में हैं.

इन यादों के कारण हर साल इसी दिन ऑनलाइन खोजों में उछाल आता है. ये दिखाता है कि महामारी के एक्सपीरिएंस लोगों के मन और इंटरनेट गतिविधियों पर कितना असर डालते हैं.

क्या 2026 में लॉकडाउन हो सकता है?

अभी किसी नए लॉकडाउन के संकेत नहीं हैं. भारत में COVID-19 के मामले न्यूनतम और कंट्रोल में हैं. स्वास्थ्य विभाग ने किसी तरह की पाबंदी या लॉकडाउन जैसी घोषणा नहीं की है. सरकारी अधिकारियों ने साफ कहा है कि फिलहाल कोई डरने की जरूरत नहीं है.

COVID-19 की यादों के अलावा, पश्चिम एशिया में चल रही वैश्विक राजनीतिक और व्यापारिक तनाव ने भी चिंता बढ़ाई है. खासकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापार मार्ग में बाधाओं की खबरों ने आपूर्ति और ऊर्जा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ऐसी स्थितियों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई आधिकारिक कारण नहीं है.

सरकार का संदेश

सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि ईंधन और जरूरी सामान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में सभी व्यवस्थाएं ऐसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं.

ये खोज प्रवृत्ति दर्शाती है कि कैसे पुराने एक्सपीरिएंस और वर्तमान घटनाएं लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों और सोच को प्रभावित कर सकती हैं, भले ही नया लॉकडाउन असंभव हो.