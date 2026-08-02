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Fact Check: क्या Gen Z पर बयान के बाद कंगना रनौत को भीड़ ने पीटा? जानें वायरल वीडियो का पूरा सच

क्या Gen Z पर टिप्पणी के बाद कंगना रनौत को महिलाओं ने थप्पड़ मारा? जानिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पूरी सच्चाई और फैक्ट चेक.

By: Shivani Singh | Published: August 2, 2026 11:26:31 PM IST

Fact Check: क्या Gen Z पर बयान के बाद कंगना रनौत को भीड़ ने पीटा? जानें वायरल वीडियो का पूरा सच


सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जेन जी (Gen Z) पर टिप्पणी करने के बाद अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही महिलाओं के एक समूह ने घेर लिया और उन्हें थप्पड़ मार दिया.

फैक्ट चेक (सच्चाई की जांच):

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वायरल हो रहे इस वीडियो और इसके साथ किए जा रहे दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. 

कोई आधिकारिक बयान नहीं: कंगना रनौत या उनकी टीम की तरफ से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

पुलिस और प्रशासन का रुख: स्थानीय पुलिस या प्रशासन की ओर से भी ऐसी किसी घटना की जानकारी या पुष्टि नहीं मिली है.

वीडियो का समय और स्थान स्पष्ट नहीं: वायरल वीडियो कब का है, कहां का है और क्या वाकई इसका संबंध ‘जेन जी’ विवाद से है, यह पूरी तरह से अस्पष्ट है.

पोस्ट करने वाले का दावा भी संदिग्ध: जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है, उसने भी कैप्शन में साफ लिखा है कि वीडियो की सच्चाई, घटना की वजह और इससे जुड़े दावों की पुष्टि नहीं हुई है.

फिलहाल यह वायरल दावा पूरी तरह से भ्रामक और असत्यापित (unverified) है. कंगना रनौत को महिलाओं द्वारा घेरे जाने और थप्पड़ मारे जाने की बात का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. जब तक किसी आधिकारिक सूत्र इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इस दावे को सही नहीं माना जा सकता.

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