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Fact Check: जंतर-मंतर पहुंचे Thalapathy Vijay! क्या संसद मार्च में लेने जा रहे हिस्सा? दिल्ली पुलिस ने बताया सच

Did CM Vijay Reach Jantar Mantar: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी. जोसेफ विजय जंतर-मंतर प्रदर्शन में पहुंचे थे. हालांकि, इस दावे की सच्चाई को लेकर जांच की गई है और पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है.

By: Preeti Rajput | Published: July 20, 2026 11:40:28 AM IST

जंतर-मंतर पहुंचे Thalapathy Vijay!
जंतर-मंतर पहुंचे Thalapathy Vijay!


Did CM Vijay Reach Jantar Mantar: आज का देश की राजधानी दिल्ली के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज, 20 जुलाई 2026 को देश के युवा संसद चलो मार्च निकाल रहे हैं. सभी युवा कथित नीट पेपर लीक मामले में केंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. साथ ही आज से सदन में मॉनसून सत्र की शुरूआत भी होने जा रही है. जिसके कारण पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सोशल मीडिया पर संसद चलो मार्च के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लेकिन इस बीच एक वीडियो ने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा. 

क्या जंतर-मंतर पहुंचे सीएम विजय?

दरअसल, इस वायरल वीडियो में मिलगा वेत्री कड़गम (TVK) चीफ और एक्टर से तमिनाडु के मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह राजधानी में छात्रों के लिए चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंच गए हैं. वीडियो में विजय भारी भीड़ के साथ नजर आ रहे हैं. उनके साथ पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं. वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि छात्रों का समर्थन करने के लिए सीएम विजय जंतर-मंतर पहुंच गए हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है.  वीडियो के कैप्श में लिखा गया है ‘CM विजय पहुंचे जंतर-मंतर. छात्रों के आंदोलन को मिला बड़ा समर्थन ?’ 

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दिल्ली पुलिस ने बताया सच 

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने इस वायरल वीडियो का फैक्ट चैक किया है. दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि ‘यह जानकारी गलत है. जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वह नई दिल्ली के जंतर-मंतर का नहीं है. कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे बढ़ा-चढ़ाकर बताएं.’

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही CJP

जानकारी के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर लगातार प्रदर्शन कर रही है. छात्र और देश के युवा नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस दौरान विपक्ष के कई बड़े नेता जंतर-मंतर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया. 

‘संसद चलो’ मार्च 

कॉकरोच जनता पार्टी ने मानसून सत्र के पहले दिन, सोमवार 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च का आह्वान किया है. इस मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 

छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर गई. हालांकि, वांगचुक ने अस्पताल में भी अपना अनशन जारी रखा है. इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने कहा है कि अगर नेता सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक से मिलकर उन्हें भरोसा देते हैं कि संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा, तो वह सोमवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे.

Tags: Jana Nayaganjantar mantarSonam WangchukThalapathy VijayvijayVijay Thalapathy
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