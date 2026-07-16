Fact Check: क्या दीपिका पादुकोण ने डिलीट की सोनम वांगचुक के समर्थन में लगाई इंस्टाग्राम स्टोरी? जानिए सच्चाई!

Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk: सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसके अनुसार दीपिका पादुकोण ने कथित तौर पर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी.

इस तस्वीर के साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि अभिनेत्री ने कुछ ही मिनटों में स्टोरी डिलीट कर दी, जिससे इसे हटाने के कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे दावों के अनुसार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक के समर्थन में एक स्टोरी शेयर की थी, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर इसे डिलीट कर दिया. कथित स्टोरी में वांगचुक की एक तस्वीर है जिसके साथ लिखा है, “वह उपवास कर रहे हैं. हम स्क्रॉल कर रहे हैं.” इसमें दीपिका ने ये संदेश भी लिखा था, “इस बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं.”

स्क्रीनशॉट में आगे दावा किया गया है कि उन्होंने लिखा था: “किसी असफल नेता का महिमामंडन करने के लिए कितनी भी फिल्में क्यों न बन जाएं, वास्तविकता अपरिवर्तित रहती है.” यह पोस्ट X (पूर्व में ट्विटर) और रेडिट सहित कई प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई, और इंटरनेट यूजर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या दीपिका ने दबाव में आकर इसे डिलीट किया था.

OMG!!!! As per reddit, Deepika Padukone posted a story supporting Sonam Wangchuk, where she criticized the BJP, but later deleted it. What could be the reason? Did Ranveer Singh make her delete the story? https://t.co/Pw0lWrVUty pic.twitter.com/pdIT6SL6To — a (@qaayadese) July 15, 2026

Reportedly , as per reddit – Deepika Padukone had put up this story and later deleted it. pic.twitter.com/Q2OpxsEXir — Rahil Mohammed | Independent Journalist (@iamRahilM) July 15, 2026





क्या दीपिका ने वाकई इसे पोस्ट किया था?

नहीं. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दीपिका पादुकोण ने ये वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी. अभिनेत्री के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने पर भी कथित पोस्ट का कोई निशान नहीं मिला. इसी तरह, किसी भी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं है जो इस बात की पुष्टि करती हो कि ऐसी कोई स्टोरी अपलोड की गई थी और बाद में डिलीट कर दी गई थी. वायरल स्क्रीनशॉट में भी कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित मेटाडेटा, जैसे कि टाइमस्टैम्प या आर्काइव रिकॉर्ड, नहीं है जो इस दावे का समर्थन करता हो.

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, स्क्रीनशॉट डिजिटल रूप से हेरफेर किया हुआ प्रतीत होता है, और यह दावा कि दीपिका ने कथित इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से सार्वजनिक रूप से वांगचुक का समर्थन किया, झूठा है.

भूख हड़ताल पर क्यों हैं सोनम वांगचुक

यह वायरल दावा ऐसे समय में सामने आया है जब सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 18 दिन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने 28 जून को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया. आयोजकों का दावा है कि वांगचुक ने उपवास के दौरान काफी वजन और मांसपेशियों में कमी देखी है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि दीपिका पादुकोण की वायरल पोस्ट फर्जी है, लेकिन कई सार्वजनिक हस्तियों ने खुले तौर पर और सत्यापित रूप से वांगचुक के विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थन व्यक्त किया है. इनमें स्वरा भास्कर, शबाना आज़मी, सोनिया राजदान, ज़ीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, ओमी वैद्य, अनुराग कश्यप और मुनव्वर फारूकी शामिल हैं.

निष्कर्ष: गलत. इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाली वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की या डिलीट की. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी किसी भी बात को ऑनलाइन साझा करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें.