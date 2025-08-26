शादी कर 5 महीने तक मनाई सुहागरात…फिर पत्नी को छोड़ा ऐसी जगह, मायके वालों ने भी बेटी मानने से किया इन्कार

UP News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, ये मामला किसी और चीज का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले एक लड़की की फेसबुक के ज़रिए एक लड़के से फ्रेंडशिप हो गई। वहीँ ये रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और लड़की लड़के के कहने पर अपने पति को छोड़कर उसके पास आ गई। इस दौरान दोनों ने कानपुर के एक मंदिर में शादी रचा ली और एक बंधन में बंध गए। इसी बीच, लगभग 5 महीने बाद लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया। अब वो पुलिस से अपने पति को ढूंढकर वापस लाने की अपील कर रही है।

प्यार के झांसे में फंसाकर…

वहीँ ये पूरा मामला कन्नौज के इंदरगढ़ और तिर्वा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीँ तिर्वा थाना क्षेत्र की एक युवती की फेसबुक के जरिए इंदरगढ़ क्षेत्र के कनकपुर गांव निवासी कृष्णा नायक नाम के युवक से अच्छी खासी दोस्ती हुई। जिसके बाद दोनों एक-दूसरे को मैसेज करने लगे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि ये लड़की के लिए काफी हानिकारक बन गया। जिसके चलते युवक ने युवती को अपने पास आने को कहा, जिसके बाद युवती अपने प्रेमी पर भरोसा करके अपने माता-पिता को छोड़कर उसके साथ फरार हो गई।

घरवालों ने भी नहीं किया स्वीकार

पीड़िता ने इस बात की जानकारी दी कि युवक ने कानपुर के एक मंदिर में उससे शादी कर ली। इसके बाद वो पाँच महीने तक साथ रहे। एक दिन युवती का पति उसे थाने ले आया और फिर वहीं छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपने पति को ढूँढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वहीँ जब पीड़िता अपने पति को ढूँढते हुए ससुराल पहुँची, तो ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह मारा और भगा दिया ।