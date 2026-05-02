Extremely Severe Alert: क्या आपके भी फोन पर बजी अजीब सी घंटी? घबराएं नहीं; भारत सरकार ने इसलिए दिया सिग्नल

Extremely Severe Alert: भारत सरकार ने आज अपने नए ‘सेल ब्रॉडकास्ट आपदा चेतावनी प्रणाली’ (Cell Broadcast disaster warning system). जिसका नाम ‘SACHET’ है. उसके परीक्षण के तौर पर, देश भर के हर मोबाइल फ़ोन पर एक आपातकालीन अलर्ट भेजा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 मई, 2026 को इस प्रणाली का शुभारंभ किया था. घबराएँ नहीं, इसके लिए आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है.

क्या आपके मोबाइल फ़ोन पर अभी-अभी कोई अलार्म बजा और कोई इमरजेंसी अलर्ट मिला? अगर हाँ, तो घबराएँ नहीं! शनिवार को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा किए गए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के देशव्यापी टेस्ट के तहत आज लाखों यूज़र्स को एक अलर्ट मिला। यह सरकार के इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को मज़बूत करने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है।

डरना मना है! आपके मोबाइल फोन पर कभी भी बज सकती है ‘खतरे’ की घंटी

किन-किन राज्यों में बजा अलार्म

‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस टेस्ट में दिल्ली-NCR और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को शामिल किया गया था, सिवाय सीमावर्ती इलाकों और उन राज्यों के जहाँ चुनाव होने वाले हैं। NDMA ने ‘Extremely Severe Alerts’ नाम से यह अलर्ट भेजा था। इसमें लिखा था, “भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत आपदा अलर्ट सेवा देने के लिए, स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है। जागरूक नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं…