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EXCLUSIVE: सीजेआई सूर्यकांत ने iTV नेटवर्क से कहा, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध

CJI सूर्यकांत ने छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार नहीं किया था. सच तो यह है कि उस समय कोई विधिवत याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी.

By: JP Yadav | Published: July 25, 2026 10:43:34 AM IST

EXCLUSIVE: सीजेआई सूर्यकांत ने iTV नेटवर्क से कहा, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध
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NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का धरना जारी है. यह धरना और देश के कई राज्यों में  शुरू हो चुका है. इस धरने की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली में चल रहे छात्रों के धरना- प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्यमंत्री सूर्यकांत का बड़ा बयान सामने आया है. सीजेआई ने कहा कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में उसकी शिकायत सुनेगा. उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे दरवाजे सभी देशवासियों के लिए खुले हैं. वह इस मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि यह मामला न्यायिक पक्ष में आ सकता है. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई से इन्कार कर दिया. 

नियम के तहत दायर करनी होती है याचिका

सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका हमेशा लोगों की समस्याओं और पीड़ा के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हर किसी के लिए 24 घंटे खुला है. ऐसे में कोर्ट  किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा. उनके अनुसार, संबंधित मामले में उनके समक्ष कोई विधिवत याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी. केवल एक पत्र या आवेदन देकर तत्काल सुनवाई की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया का पालन करते हुए याचिका दायर करनी होती है.  

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क्या है पूरा मामला

सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया. सीजेआई ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी बल्कि केवल एक पत्र भेजा गया था. ऐसे में सुनवाई का आधार नहीं बनता है. 

Tags: jantar mantar protest
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