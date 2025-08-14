Akhilesh Yadav: CM योगी को कौन देने वाला है श्राप? अखिलेश यादव ने किया बड़ा खुलासा, सुन BJP में मची चीख -पुकार!

Akhilesh Yadav: आज, गुरुवार (14 अगस्त) को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन था और इस दरम्यान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गौ माता का श्राप आपको ले डूबेगा, इसलिए 27 को सत्ता में आने का सपना भी मत देखना। अब योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने पलटवार किया है।

‘गाय माता श्राप देंगी तो सांड भी श्राप देंगे’

लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिए। इस दौरान सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गाय माता श्राप देंगी तो सांड भी श्राप देंगे। और जिन लोगों की जान गई है, उनके परिजन किसे श्राप देंगे? क्या जिले में कोई ऐसी जगह बची है जहाँ सांड या किसी जानवर की वजह से किसी की जान न गई हो। पाप हम पर नहीं, पाप उन पर पड़ेगा।”

इस बीच, अखिलेश यादव ने कहा कि कुत्ता प्रेमियों के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो पालतू जानवरों के लिए आपके पास कोई योजना क्यों नहीं है? और कुत्ता प्रेमियों के प्रति आपकी कोई भावना क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि भाजपा का दृष्टिकोण हर अच्छी चीज़ को खराब करना है। वे सिर्फ़ अपने मुँह से ही देश को गड्ढा मुक्त बना सकते हैं।

हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं-अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सदस्यों से बचना चाहती है, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं, अगर दिल्ली में कोई फैसला होता है, तो हम उसकी नकल कैसे करें, इस दिशा में काम करते हैं, 24 घंटे जागते रहना अमानवीय बात है।

सपा सरकार में वितरण और प्रसारण पर काम हुआ-अखिलेश यादव

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने हज़ारों प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए हैं ताकि पीडीए परिवारों के बच्चे पढ़ न सकें, वे विलय भी कर रहे हैं ताकि बूथों का हिसाब-किताब ठीक किया जा सके। ये संस्कृति स्कूल समाजवादी सरकार के समय बना था, लेकिन वो आज तक उसे आगे नहीं बढ़ा पाई। समाजवादी सरकार ने सिर्फ़ बिजली संयंत्रों पर ही काम नहीं किया, बल्कि कानपुर जैसे बड़े शहर को मेट्रो भी दी। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पर काम हुआ था, इस सरकार ने उसे भी बर्बाद कर दिया, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है।

