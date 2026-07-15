E20 पेट्रोल को लेकर मनीष कश्यप समेत कई कंटेट क्रिएटर ने बनाया था वीडियो, नागपुर साइबर पुलिस ने मामला किया दर्ज

Manish Kashyap Video: नागपुर साइबर पुलिस ने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर कथित तौर पर गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने के लिए कई सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शिकायत 3 जुलाई, 2026 को क्रिएटर मनीष कश्यप द्वारा अपलोड किए गए एक YouTube वीडियो और ‘देसी बॉयज़’, ‘हर्षित राठी’ और ‘अंकलेश इनवाती’ जैसे अन्य अकाउंट्स की पोस्ट पर आधारित है.

एफआईआर के कुछ घंटों बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि वह अपनी बात पर कायम रहेंगे और सरकार पर आलोचना को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

किसने दर्ज कराई शिकायत?

पुलिस की यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस आग्रह के बाद हुई, जिसमें उन्होंने E20 पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों से वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं साझा करने को कहा था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में पुरानी गाड़ियों पर E20 ईंधन के असर को लेकर भी चिंता जताई थी.

यह शिकायत BJP नागपुर शहर सोशल मीडिया सेल के संयोजक शिशिर अरुण त्रिपाठी ने दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया है कि वीडियो और पोस्ट में गडकरी और E20 ईंधन के बारे में बेबुनियाद और आपत्तिजनक दावे किए गए, जिनसे जनता गुमराह हो सकती है, नागरिक भ्रमित हो सकते हैं और शांति भंग हो सकती है.

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पुलिस ने मामला किया दर्ज

एएनआई के अनुसार, पेश किए गए डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 356, 352 और 296 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया.

मनीष कश्यप ने क्या कहा?

यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष कश्यप ने इस बात से इनकार किया कि उनके वीडियो में गलत जानकारी थी और सरकार के इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम की अपनी आलोचना का बचाव किया. उन्होंने कहा कि आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैंने सुना है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मुझ पर आरोप है कि शुद्ध पेट्रोल और इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था, वह गलत था.

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