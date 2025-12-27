Home > देश > कौन हैं एस्थर? जिन्हें मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025; कारनामे जान हैरत में फटी रह जाएंगी आंखें

Esther Hnamte: मिजोरम की 9 साल की एस्थर लालदुहावमी हनामते को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. जिसके बाद वो काफी ट्रेंड कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन है?

By: Sohail Rahman | Published: December 27, 2025 8:47:21 PM IST

Esther Lalduhawmi Hnamte profile
Esther Lalduhawmi Hnamte profile


Esther Lalduhawmi Hnamte Profile: मिजोरम की 9 साल की एस्थर लालदुहावमी हनामते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान मिलने के बाद सुर्खियों में आ गई हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समारोह शुक्रवार (26 दिसंबर. 2025) को दिल्ली में आयोजित किया गया था. इस समारोह में एस्थर हनामते को कला और संस्कृति कैटेगरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. छोटी हनामते ने सबसे पहले 4 साल की उम्र में सबका ध्यान खींचा था, जब उन्होंने एआर रहमान का गाना ‘मां तुझे सलाम’ गाया था.

मिजोरम की एस्थर का परफॉर्मेंस जल्द ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. जिसकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की थी.

हनामते को किस कैटेगरी में मिला पुरस्कार? (In which category did Hanamate receive the award?)

मिजोरम की एस्थर लालदुहावमी हनामते को दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह पुरस्कार कला और संस्कृति कैटेगरी के लिए मिला. हनामते के अलावा कई बच्चों को बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, विज्ञान और संस्कृति जैसी अलग-अलग कैटेगरी में यह सम्मान मिला है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि एस्थर हनामते सिर्फ चार साल की उम्र में मशहूर हो गईं. उन्होंने एक देशभक्ति गीत, ‘मां तुझे सलाम’ गाया था, जिसने जल्द ही ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा. हनामते का संगीत देश की कई जानी-मानी हस्तियों और वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचा.

इसके अलावा अगर बात करें तो एस्थर लालदुहावमी हनामते को 2020 में मिजोरम के राज्यपाल से विशेष प्रशंसा पुरस्कार मिला था. बाद में उन्हें 2021 में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड द्वारा यंग अचीवर्स अवार्ड दिया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिया पुरस्कार (President Droupadi Murmu presented the award)

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एस्थर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है. एस्थर “जन गण मन”, “वंदे मातरम” और “मां तुझे सलाम” जैसे देशभक्ति गीतों में अपने प्रदर्शन के लिए बहुत लोकप्रिय हैं. इसी वजह से देश के कोने-कोने से लोग उनके प्रदर्शन की ओर आकर्षित हुए हैं. उन्होंने असम राइफल्स के साथ एक विशेष राष्ट्रगान वीडियो पर भी काम किया, जो फिर से बड़े दर्शकों तक पहुंचा और संगीत के माध्यम से लोगों से जुड़ने में उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है.

