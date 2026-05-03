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Kedarnath Yatra: केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं? ट्रेक से पहले जरूर कर लें ये काम; कहीं आपको भी तो नहीं कोई बीमारी

Kedarnath Yatra: केदारनाथ धाम यात्रा अभी-अभी शुरू हुई है, लेकिन पहले ही कुछ परेशान करने वाली खबरें सामने आ चुकी हैं. बताया जा रहा है कि यात्रा के पहले ही दिन, 69 साल के एक श्रद्धालु की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: May 3, 2026 2:48:53 PM IST

Kedarnath and Badrinath
Kedarnath and Badrinath


Kedarnath Yatra: केदारनाथ धाम यात्रा अभी-अभी शुरू हुई है, लेकिन पहले ही कुछ परेशान करने वाली खबरें सामने आ चुकी हैं. बताया जा रहा है कि यात्रा के पहले ही दिन, 69 साल के एक श्रद्धालु की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. एक दूसरी घटना में, 32 साल के एक व्यक्ति की भी सोनप्रयाग में दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई; सोनप्रयाग केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम पड़ाव है. इन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने एक बार फिर एक ज़रूरी सवाल खड़ा कर दिया है: क्या श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा की शारीरिक चुनौतियों को कम करके आंक रहे हैं?

केदारनाथ ट्रेक असल में आपसे क्या मांगता है

केदारनाथ मंदिर का ट्रेक सिर्फ़ आध्यात्मिक रूप से ही गहन नहीं है बल्कि यह शारीरिक रूप से भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है. यह रास्ता गौरीकुंड से लगभग 16–18 किलोमीटर लंबा है, जिसमें खड़ी चढ़ाइयाँ, ऊबड़-खाबड़ ज़मीन और 11,000 फ़ीट से ज़्यादा की ऊँचाई वाली स्थितियाँ शामिल हैं. इस ऊँचाई पर, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, और शरीर को चलने जैसी बुनियादी गतिविधियों को करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसके ऊपर लंबे समय तक ट्रेकिंग करना, मौसम का अचानक बदल जाना और भीड़ का दबाव ये सभी मिलकर दिल और फेफड़ों पर पड़ने वाले तनाव को काफ़ी बढ़ा सकते हैं. खासकर बुज़ुर्गों या पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए.

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ट्रेक पर जाने से पहले हेल्थ चेकअप

केदारनाथ यात्रा की योजना बनाने से पहले, पूरी तरह से मेडिकल जाँच करवाना बेहद ज़रूरी है. सिर्फ़ एक सामान्य मेडिकल चेकअप काफ़ी नहीं है, आपको विशेष रूप से अपने दिल और फेफड़ों की सेहत (कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फ़िटनेस) की जाँच करवानी चाहिए. डॉक्टर आपको दिल से जुड़ी जाँच (कार्डियक स्क्रीनिंग) करवाने की सलाह दे सकते हैं खासकर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या आपके परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही है. इस जाँच में ECG, स्ट्रेस टेस्ट या इकोकार्डियोग्राफी जैसे टेस्ट शामिल हो सकते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि शारीरिक मेहनत करने पर आपका दिल किस तरह से प्रतिक्रिया देता है.

Tags: health tipshome-hero-pos-2kedarnathkedarnath yatra
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