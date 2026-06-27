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फूड डिलीवरी और कैब ड्राइवरों के लिए खुशखबरी, मिलेगा ESIC का सुरक्षा कवच! जानें किसे और कैसे होगा फायदा

Food Delivery Workers Benefits: देश में तेजी से बढ़ रही गिग इकॉनमी से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है. योजना लागू होने पर फूड डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, ई-कॉमर्स डिलीवरी स्टाफ और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, दुर्घटना बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: June 27, 2026 2:49:28 PM IST

अब गिग वर्कर्स भी नहीं रहेंगे असुरक्षित, सरकार तैयार कर रही है बड़ा सुरक्षा ढांचा
अब गिग वर्कर्स भी नहीं रहेंगे असुरक्षित, सरकार तैयार कर रही है बड़ा सुरक्षा ढांचा


Food Delivery Workers Benefits: देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार तेजी से बढ़ रहा है. फूड डिलीवरी, ऑनलाइन कैब सेवा, ई-कॉमर्स डिलीवरी और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोग आज गिग इकॉनमी का हिस्सा बन चुके हैं. हालांकि इन कर्मचारियों के सामने लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा का अभाव एक बड़ी चुनौती रहा है. अब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की तैयारी की जा रही है, जो देश के करोड़ों गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का मिलगा लाभ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी अपने सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है. यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंट, फ्रीलांसर और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

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गिग वर्कर्स को भी मिलेगा लाभ

सरकार और ESIC का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिग सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को भी अन्य संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके. अभी तक बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रहे हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों को इलाज की सुविधा, मातृत्व लाभ, दुर्घटना बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है. इससे असंगठित डिजिटल कार्यबल को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिल सकेगा.

ई-श्रम पोर्टल की मदद से तैयार होगा डेटा बेस

इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गिग वर्कर्स का व्यापक डेटा तैयार किया जा रहा है. इसके लिए ई-श्रम पोर्टल की मदद ली जा सकती है, ताकि पात्र कर्मचारियों की पहचान आसान हो सके और उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराया जा सके. सरकार का मानना है कि एक व्यवस्थित और डिजिटल डेटाबेस तैयार होने से लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे भविष्य में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा.

प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ होगा समन्वय

योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार, ESIC और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा. ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कैब एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स कंपनियों के पास मौजूद डेटा का उपयोग कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन के लिए किया जा सकता है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा पहुंचे और किसी पात्र कर्मचारी को इसका लाभ लेने में परेशानी न हो.

तेजी से बढ़ रही है गिग इकॉनमी

भारत में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ गिग इकॉनमी का आकार लगातार बढ़ रहा है. फूड डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, कैब सर्विस और अन्य ऐप आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं. अनुमानों के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 1 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स कार्यरत हैं. आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है. इसी तेजी से बढ़ते कार्यबल को देखते हुए सरकार सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.

अभी कई मुद्दों पर होना है फैसला

हालांकि योजना को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जारी है. इसमें यह तय किया जाना बाकी है कि किन-किन श्रेणियों के गिग वर्कर्स को योजना में शामिल किया जाएगा, फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ देने की प्रक्रिया क्या होगी. इसके अलावा यह भी तय करना होगा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान की जिम्मेदारी किस प्रकार तय की जाएगी और लाभ वितरण की व्यवस्था को किस तरह पारदर्शी बनाया जाएगा.

करोड़ों कर्मचारियों के लिए बदलाव का संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो भारत की गिग इकॉनमी में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है. स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना बीमा और अन्य सामाजिक लाभ मिलने से इन कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अधिक सुरक्षा मिलेगी. गिग इकॉनमी के तेजी से बढ़ते दायरे को देखते हुए यह पहल देश के श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

Tags: Food Delivery Workers Benefits
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