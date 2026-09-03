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उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल का हैदराबाद दौरा: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा और उन्नत तकनीक के मामले में ईएसआईसी सनथ नगर रच रहा नया इतिहास!

उत्तराखंड का मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद के ईएसआईसी सनथ नगर का दौरा किया. यह संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं, उन्नत चिकित्सा और डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में उभरा है.

By: Kajal Jain | Published: September 3, 2026 6:38:14 PM IST

उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल का हैदराबाद दौरा: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा और उन्नत तकनीक के मामले में ईएसआईसी सनथ नगर रच रहा नया इतिहास!
उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल का हैदराबाद दौरा: डिजिटल स्वास्थ्य सेवा और उन्नत तकनीक के मामले में ईएसआईसी सनथ नगर रच रहा नया इतिहास!


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित हैदराबाद प्रेस दौरे पर उत्तराखंड का 15 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज (ईएसआईसी) सनथ नगर हैदराबाद का दौरा किया. जिससे समस्त पत्रकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को समझने का अवसर मिला. ईएसआईसी सनथ नगर, हैदराबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, उन्नत नैदानिक (क्लीनिकल) सेवाओं और तकनीक-आधारित मरीज देखभाल के एक अग्रणी ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में उभरा है. यह संस्थान बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को किफ़ायती और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है.

बीमा पॉलिसी के तहत मिलेगा कवरेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल

मीडिया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सनथ नगर की डीन डॉ. एस. सीथालक्ष्मी ने पत्रकारों को संस्थान के स्वास्थ्य ढांचे और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ईएसआईसी का नेटवर्क क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के तहत 4 ईएसआईएस अस्पतालों, 70 औषधालयों, 8 शाखा कार्यालयों और 10 डिस्पेंसरी-कम-ब्रांच ऑफिस के माध्यम से सभी 33 जिलों में फैला हुआ है. प्रदेश में 20,47,160 लोगों को बीमा पॉलिसी के तहत वित्तीय सुरक्षा या कवरेज मिलती है और 74,32,916 लाभार्थी हैं, जिन्हें 1,63,581 नियोक्ताओं का समर्थन प्राप्त है.

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उन्होंने बताया कि सनथ नगर परिसर में एक एकीकृत 1,044-बेड वाली स्वास्थ्य सुविधा शामिल है, जिसमें 800-बेड वाला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और 244-बेड वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है. परिसर में 159 आईसीयू बेड, 45 डायलिसिस बेड, 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और पांच उन्नत ओटी सूट मौजूद हैं. इसके अलावा यहां कई ब्रॉड-स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं. आपातकालीन (इमरजेंसी) सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं.

मरीज सेवाों में निरंतर वृद्धि, विकास के आंकड़े जारी

संस्थान ने पिछले चार वर्षों में मरीज सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखी है. वार्षिक ओपीडी उपस्थिति 2022 में 6,93,853 से बढ़कर 2025 में 9,80,925 हो गई, जबकि औसत दैनिक ओपीडी 2,354 से बढ़कर 3,248 मरीजों तक पहुंच गई. वार्षिक दाखिले 78,086 से बढ़कर 95,037 हो गए, जिसमें औसत दैनिक दाखिले 214 से बढ़कर 315 हो गए. सर्जरी की संख्या भी 2022 में 16,223 से बढ़कर 2025 में 20,117 हो गई. अस्पताल ने 2025 में 85.6 प्रतिशत की बेड ऑक्यूपेंसी दर दर्ज की, जो इसके टर्शरी-केयर (तृतीयक देखभाल) बुनियादी ढांचे के निरंतर उपयोग को दर्शाती है.

इन दोनों अस्पतालों को 2019 से लगातार ‘500 से अधिक बेड’ की श्रेणी में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ईएसआईसी अस्पताल’ के रूप में मान्यता दी गई है. सुरक्षित, मरीज-केंद्रित और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए संस्थान ने मजबूत गुणवत्ता प्रणालियां और मान्यता तंत्र स्थापित किए हैं.

किडनी ट्रांसप्लांट के अग्रणी के रूप में उभरा

ईएसआईसी सनथ नगर कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरैसिक और वैस्कुलर सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सहित कई अन्य विशिष्टताओं में उन्नत सेवाएं प्रदान करता है. नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग में यह अस्पताल ईएसआईसी नेटवर्क के भीतर किडनी प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें ‘ABO-असंगत’ (ABO-incompatible) किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल है. 

यहां जीवित-दाता (लाइव-डोनर) और शव-दाता (कैडवेरिक) दोनों प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं. संस्थान ने 8 जून 2024 को अपना पहला इन-हाउस कैडवेरिक अंग निष्कासन (ऑर्गन रिट्रीवल) किया और अब तक 30 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, जिनमें 18 लाइव-डोनर ट्रांसप्लांट शामिल हैं. वर्ष 2025-26 के दौरान, हीमोडायलिसिस सुविधा से 59,868 बीमित मरीजों को लाभ हुआ, जो परिसर में उपलब्ध रीनल-केयर (गुर्दे की देखभाल) सेवाओं के पैमाने को उजागर करता है.

तकनीक ने स्वास्थ्य सेक्टर में बनाए नए लैंडमार्क

पैथोलॉजी विभाग एनएबीएल एंट्री-लेवल टर्शरी-केयर डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला का संचालन करता है, जिसके परीक्षण भंडार में 162 जांचें और आठ विशेषज्ञता वर्गों में 90 से अधिक इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री और आणविक (मॉलिक्यूलर) मार्कर शामिल हैं. प्रयोगशाला ने 2025-26 के दौरान 16.7 लाख से अधिक जांचें कीं, जिससे नियमित और कैंसर (ऑन्कोलॉजी) सहित विशेष नैदानिक सेवाओं के लिए व्यापक नैदानिक सहायता मिली.

परिसर ने तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य देखभाल पहलों को भी अपनाया है, जिसमें रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सेवाओं के लिए पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्यूनिकेशन सिस्टम, ई-आईसीयू सेवाएं, ऑक्सीजन और वैक्यूम पाइपलाइन सिस्टम की रीयल-टाइम निगरानी, एक केंद्रीय सूचना प्रणाली डैशबोर्ड और रीयल-टाइम ऑनलाइन सैंपल कलेक्शन प्रणाली शामिल है. अन्य पहलों में AAA+ ऐप-आधारित ओपीडी सेवाएं, धनवंतरी मॉड्यूल का क्रियान्वयन, 100 प्रतिशत ई-ऑफिस कार्यान्वयन, आधार सीडिंग और ओपीडी में लैन कनेक्टिविटी शामिल हैं.

होम ड्रग डिलीवरी (घर पर दवा पहुंचाना), होम सैंपल कलेक्शन, AAA+ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श और 5G-सक्षम एम्बुलेंस सेवाओं जैसी मरीज-केंद्रित डिजिटल पहलों ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और निरंतरता को और मजबूत किया है.

72 एलाइड हेल्थ साइंसेस सीटें उपलब्ध

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, सनथ नगर ने अपने शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र (एकेडमिक इकोसिस्टम) को भी मजबूत किया है, जिसमें 150 एमबीबीएस सीटें, 106 एमडी/एमएस सीटें, 15 एम.ची. सीटें, 12 डॉएनबी सीटें, 4 डीएनबी कार्यक्रम और 6 एफएनबी कार्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा, कार्डिएक और कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड्स साइंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सहित विशिष्ट विषयों में 72 एलाइड हेल्थ साइंसेज सीटें भी उपलब्ध हैं.

प्रतिनिधिमंडल को डॉ. जया कुंदन गेडाम, डॉ. रत्ना गोसाईं, डॉ. जी. लक्ष्मी प्रसाद और डॉ. जी. तिरुपति ने भी विभिन्न नैदानिक और शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी दी. इसके बाद मीडिया प्रतिनिधियों ने अस्पताल की प्रयोगशाला सुविधाओं का दौरा किया और परिसर में उपलब्ध उन्नत नैदानिक बुनियादी ढांचे व सेवाओं की जानकारी ली.

इस दौरे ने मीडिया प्रतिनिधिमंडल को ईएसआईसी सनथ नगर के कामकाज और सुलभ, किफ़ायती व उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा देने के प्रयासों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा, विशेष नैदानिक देखभाल और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के इसके प्रयासों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया. अपने विस्तार लेते स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, मरीजों की बढ़ती संख्या, उन्नत प्रत्यारोपण व नैदानिक सेवाओं, मजबूत चिकित्सा शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीक-सक्षम मरीज सेवाओं को अपनाने के साथ, ईएसआईसी सनथ नगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में एक मॉडल संस्थान के रूप में लगातार उभर रहा है.

ये भी पढ़ें:- पीएम मोदी की उपस्थिति में CM विष्णु देव ने पेश किया ‘जल संरक्षण’ का मॉडल, कहा, ‘बारिश की हर बूंद सहेजने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे’

Tags: uttrakhand news
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