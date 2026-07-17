अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना

EPFO New PF Scheme: देश के करोड़ों फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी चल रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही ऐसी सार्वभौमिक भविष्य निधि (Universal Provident Fund) योजना ला सकता है, जिसके तहत वे लोग भी पीएफ का लाभ उठा सकेंगे, जो अभी तक इस सुविधा से बाहर हैं.

नई योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना है. इसमें सदस्य अपनी आय के अनुसार स्वेच्छा से पीएफ में पैसा जमा कर सकेंगे और उन्हें टैक्स छूट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

प्रस्तावित योजना में ऐसे लोगों को शामिल किए जाने की तैयारी है, जो पारंपरिक EPF व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं. इनमें शामिल हैं, फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर आदि), कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स व असंगठित क्षेत्र के अस्थायी कर्मचारी ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी लचीली व्यवस्था होगी. सदस्य अपनी कमाई के अनुसार पीएफ में योगदान कर सकेंगे.

टैक्स छूट का भी मिलेगा फायदा

प्रस्तावित योजना में मौजूदा EPF की तरह टैक्स लाभ भी मिलने की संभावना है. सालाना 2.5 लाख रुपये तक के अंशदान पर टैक्स छूट मिल सकती है व इस राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी कर नहीं लगेगा.

निकासी के नियम होंगे आसान

योजना के तहत निकासी प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया जा सकता है. इसमें आप रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपना पूरा पैसा EPFO में सुरक्षित रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर Systematic Withdrawal Plan (SWP) की तरह किस्तों में पैसा निकालने का विकल्प भी मिल सकता है.

क्या सरकार भी पैसा जमा करेगी?