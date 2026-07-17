Home > देश > अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना

अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना

EPFO New PF Scheme: देश के करोड़ों फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी चल रही है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 17, 2026 7:48:07 PM IST

अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF
अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF


EPFO New PF Scheme: देश के करोड़ों फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी चल रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही ऐसी सार्वभौमिक भविष्य निधि (Universal Provident Fund) योजना ला सकता है, जिसके तहत वे लोग भी पीएफ का लाभ उठा सकेंगे, जो अभी तक इस सुविधा से बाहर हैं.
 
नई योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना है. इसमें सदस्य अपनी आय के अनुसार स्वेच्छा से पीएफ में पैसा जमा कर सकेंगे और उन्हें टैक्स छूट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.

 किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

प्रस्तावित योजना में ऐसे लोगों को शामिल किए जाने की तैयारी है, जो पारंपरिक EPF व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं. इनमें शामिल हैं,फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर आदि), कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स व असंगठित क्षेत्र के अस्थायी कर्मचारी ये लोगअपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं.इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी लचीली व्यवस्था होगी. सदस्य अपनी कमाई के अनुसार पीएफ में योगदान कर सकेंगे.

टैक्स छूट का भी मिलेगा फायदा

प्रस्तावित योजना में मौजूदा EPF की तरह टैक्स लाभ भी मिलने की संभावना है. सालाना 2.5 लाख रुपये तक के अंशदान पर टैक्स छूट मिल सकती है व इस राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी कर नहीं लगेगा.

 निकासी के नियम होंगे आसान

योजना के तहत निकासी प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया जा सकता है. इसमें आपरिटायरमेंट के बाद सदस्य अपना पूरा पैसा EPFO में सुरक्षित रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर Systematic Withdrawal Plan (SWP) की तरह किस्तों में पैसा निकालने का विकल्प भी मिल सकता है.

क्या सरकार भी पैसा जमा करेगी?

इस प्रस्तावित योजना में सरकार की ओर से कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया जाएगा. पूरा अंशदान सदस्य स्वयं करेंगे.हालांकि, सरकार ने अभी इस योजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, लेकिन EPFO इसकी तैयारी शुरू कर चुका है और आवश्यक आईटी सिस्टम विकसित करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है.

Tags: EPFO New PF SchemeFreelancers PFGig Workers PFUniversal PF Scheme
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना
अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना
अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना
अब फ्रीलांसर भी जमा कर सकेंगे PF, EPFO ला रहा है यूनिवर्सल PF स्कीम; जानें कैसे करेगी काम नई योजना