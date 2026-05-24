PF का वो ‘सीक्रेट ट्विस्ट’ जो कोई नहीं बताता! जानिए किन लोगों को नौकरी के बाद भी नहीं मिलेगी मंथली पेंशन!

नौकरीपेशा करने वालों की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा कटता है और पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाते में जाता है. 12% हिस्सा कंपनी भी अपनी तरफ से जमा करती है. बेशक इसका सैलरी से डिडक्ट होना आपको अखरता होगा, लेकिन यही रकम एक दिन आपके बुढ़ापे की लाठी बनती है. इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि 8.33% पैसा सीधे आपकी पेंशन के लिए EPS खाते में चला जाता है और बाकी का 3.67% आपके EPF में जुड़ता है. कुछ लोगों को लगता है कि हर महीने पीएम कट रहा है तो बुढ़ापे में पेंशन मिलना तय है, लेकिन ऐसा नहीं है. हर पीएफ अकाउंट होल्डर को पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि पेंशन पाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं. आज हम आपके इसी कन्फ्यूजन को क्लीयर करेंगे और बताएंगे कि पीएम कटवाने के बाद आप पेंशन के हकदार हैं या नहीं? यदि नहीं तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करके पेंशन पा सकेंगे.

पेंशन: किसे मिलेगी, किसे नहीं?

जैसा कि हमने बताया कि जॉब करने वालों की सैलरी से 12% हिस्सा पीएफ खाते में डाल दिया जाता है और 12% ही कंपनी भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन पेंशन का फायदा उठाने के लिए आपको लगातार 10 साल तक की नौकरी करनी होगी. ये जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में 10 साल बिताएं. आपको अपना इंप्लॉईमेंट पीरिएड कम से कम 10 साल का दिखाना होगा. यदि ये शर्त पूरी हो जाती है तो आप 50 साल के बाद ही अपनी पेंशन चालू करा सकते हैं, लेकिन पेंशन की राशि कुछ कम होगी. इसलिए 58 की उम्र के बाद पेंशन शुरू कराने की सलाह दी जाती है.

अब बात करते हैं कि किन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगी. ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, यदि आपने 1 सितंबर 2014 के बाद नौकरी शुरू की है और आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा है तो 12% पीएफ के लिए तो जाएगा, लेकिन आप ईपीएफ मेंबर नहीं बन पाएंगे. इस तरह प्रोविडेंट फंड में तो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन पेंशन नहीं मिल पाएगी. क्योंकि पेंशन का अमाउंट कंपनी के 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में से तय होता है. बेशक पेंशन न मिले, लेकिन नौकरी में 10 साल पूरे कर लिए हैं तो अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं, जिस पर ब्याज नहीं मिलता है.

क्या है पेंशन निकासी का प्रोसेस?

ईपीएस के तहत पेंशन का दावा करने की प्रोसेस में इंप्लॉई की सर्विस टेन्योर पर डिपेंड करता है.

यदि ईपीएस के तहत सर्विस की अवधि 6 महीने से 10 साल के बीच है तो फॉर्म 10सी जमा करके सारी राशि को एकमुश्त निकाल सकते हैं.

यदि सर्विस के 10 साल पूरे कर लिए हैं तो ईपीएस के तहत पेंशन का दावा 58 साल की उम्र में कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म 10डी जमा करना होता है और हर महीने पेंशन बंध जाती है.

50 साल की उम्र में भी पेंशन बंधवाने का विकल्प होता है, लेकिन पेंशन की रकम कम हो जाती है. पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 1,000 रुपये प्रति महीने तो मिलते ही है.

कहां चेक करते हैं पेंशन का पैसा?

यदि आप अपना करंट पेंशन बैलेंस या पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहते हैं तो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीएफ पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं. पासबुक के लास्ट कॉलम में जमा की गई ईपीएस राशि दिखाई देती है.

इसे डाइनलोड करने के लिए यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. लॉग इन करते ही ईपीएफ पासबुक पोर्टल से पासबुक की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाएगी.

कितनी पेंशन मिलेगी?

यदि आप भी ईपीएफओ मेंबर हैं और ईपीएस के तहत पेंशन के पात्र है तो आपकी पेंशन नीचे दिए गए फॉर्मूले से निर्धारित कर सकते हैं.

नौकरी की अवधि × पेंशन योग्य वेतन = हर महीने की पेंशन

उदाहरण के लिए यदि आप ईपीएस के पात्र हैं और आपको नौकरी करते हुए 25 साल हो चुके हैं. आपने पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 है तो आपको हर महीने लगभग 5,357 रुपये की पेंशन मिल सकती है.

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