PF Withdrawal Rules: अब सीधे एटीएम से निकालें पीएफ, जानिए कितनी रकम मिलेगी एक बार में

बैंकों के साथ साझेदारी से प्रक्रिया होगी तेज

इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक शामिल हैं. इससे पीएफ क्लेम प्रोसेस तेज होगा और पैसा जल्दी ट्रांसफर हो सकेगा. पीएफ एटीएम कार्ड से कैसे होगा फायदा ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारियों को एक विशेष पीएफ एटीएम कार्ड दिया जाएगा. यह कार्ड सीधे उनके पीएफ खाते से लिंक होगा. इसके जरिए वे एटीएम या यूपीआई का उपयोग करके आसानी से पैसा निकाल सकेंगे. निकासी के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनेगी. ईपीएफओ ने इस नई व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ साझेदारी की है.इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक शामिल हैं.इससे पीएफ क्लेम प्रोसेस तेज होगा और पैसा जल्दी ट्रांसफर हो सकेगा.

एटीएम और यूपीआई के जरिए पीएफ निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा.इसमें UAN का एक्टिव होना अनिवार्य है.साथ ही आपका मोबाइल नंबर UAN से लिंक और एक्टिव होना चाहिए.इसके अलावा KYC प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है.इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप डिजिटल तरीके से पीएफ निकासी कर सकेंगे.