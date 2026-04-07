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PF Withdrawal Rules: अब सीधे एटीएम से निकालें पीएफ, जानिए कितनी रकम मिलेगी एक बार में

PF Withdrawal Rules: ईपीएफओ 3.0 के लागू होने के बाद पीएफ निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान हो जाएगी. एटीएम और यूपीआई के जरिए पैसा निकालने की सुविधा से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही क्लेम प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी बनेगी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 7, 2026 4:40:20 PM IST

PF Withdrawal Rules: अब सीधे एटीएम से निकालें पीएफ, जानिए कितनी रकम मिलेगी एक बार में


PF Withdrawal Rules: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को मैनेज करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. ईपीएफओ 3.0 को 2026 के मध्य तक पूरी तरह लागू किए जाने की तैयारी है, जिसके बाद पीएफ से जुड़ी सेवाएं तेज, डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली हो जाएंगी. इस नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव पीएफ निकासी प्रक्रिया में देखने को मिलेगा.

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एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकासी होगी आसान

ईपीएफओ 3.0 के तहत अब कर्मचारियों को पीएफ निकालने के लिए बार-बार ऑफिस या बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे. नई व्यवस्था में लोग एटीएम और यूपीआई के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस निकाल सकेंगे. इसके लिए ईपीएफओ एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो सीधे पीएफ अकाउंट से लिंक होगा. इससे पैसा निकालना उतना ही आसान हो जाएगा जितना किसी बैंक खाते से कैश निकालना होता है.

कितना पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी

नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने पीएफ खाते से कुल बैलेंस का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा एटीएम या यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे. इससे एक तरफ जहां लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख पाएंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा भी इस्तेमाल कर सकेंगे.

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पीएफ निकासी के लिए जरूरी शर्तें

एटीएम और यूपीआई के जरिए पीएफ निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा. इसमें UAN का एक्टिव होना अनिवार्य है. साथ ही आपका मोबाइल नंबर UAN से लिंक और एक्टिव होना चाहिए. इसके अलावा KYC प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है. इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप डिजिटल तरीके से पीएफ निकासी कर सकेंगे.

बैंकों के साथ साझेदारी से प्रक्रिया होगी तेज

ईपीएफओ ने इस नई व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ साझेदारी की है. इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक शामिल हैं. इससे पीएफ क्लेम प्रोसेस तेज होगा और पैसा जल्दी ट्रांसफर हो सकेगा.

पीएफ एटीएम कार्ड से कैसे होगा फायदा

ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारियों को एक विशेष पीएफ एटीएम कार्ड दिया जाएगा. यह कार्ड सीधे उनके पीएफ खाते से लिंक होगा. इसके जरिए वे एटीएम या यूपीआई का उपयोग करके आसानी से पैसा निकाल सकेंगे. निकासी के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनेगी.

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Tags: PF withdrawal rules
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