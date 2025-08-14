Home > देश > बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग

बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग

CM Yogi: देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ आज भी शिक्षा से लेकर रोजगार तक की कमी है। जिसकी बदौलत युवाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपना घरबार छोड़ युवा दूसरे शहरों में जाकर शिक्षा हासिल करते हैं और वहीँ रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 14, 2025 07:56:11 IST

CM Yogi
CM Yogi

CM Yogi: देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ आज भी शिक्षा से लेकर रोजगार तक की कमी है। जिसकी बदौलत युवाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपना घरबार छोड़ युवा दूसरे शहरों में जाकर शिक्षा हासिल करते हैं और वहीँ रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने इन छात्रों और युवाओं के लिए एक ऐसी बात की है जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे।

योगी सरकार ने दी गुड न्यूज़ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि फीस के बोझ के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों के आधार पर फीस तय करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ और समान रूप से उपलब्ध हो सके।

Delhi Rain: पतंग नहीं, चाय पकोड़ों के साथ मनाई जाएगी ‘आजादी’, Delhi-NCR में स्वतंत्रता दिवस पर बरसेगा आसमान, IMD ने दे दी चेतावनी

विधानसभा में हो रही चर्चा 

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर राज्य के विज़न डॉक्यूमेंट पर कल सुबह 11 बजे चर्चा शुरू हो गई थी । बताया जा रहा है कि, यह चर्चा 24 घंटे तक चली। वहीँ इस दौरान श्री बांके बिहारी मंदिर निर्माण को लेकर जैविक संरचनाएँ भी रखी गईं। साथ ही, सपाइयों ने यह भी निर्णय लिया कि वे सदन का बहिष्कार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और योगी सरकार ने कई अहम मुद्दों को सुलझाने की बात कही।

Tags: cm yogicm yogi adityanathhome-hero-pos-3UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग
बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग
बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग
बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?