बिहार नहीं, अब UP से निकलेंगे लाखों इंजीनियरिंग, Yogi सरकार उठाने जा रही ऐसा कदम, युवाओं का दिल हो जाएगा बाग-बाग

CM Yogi: देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ आज भी शिक्षा से लेकर रोजगार तक की कमी है। जिसकी बदौलत युवाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपना घरबार छोड़ युवा दूसरे शहरों में जाकर शिक्षा हासिल करते हैं और वहीँ रोजगार की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने इन छात्रों और युवाओं के लिए एक ऐसी बात की है जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे।

योगी सरकार ने दी गुड न्यूज़

आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि फीस के बोझ के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों के आधार पर फीस तय करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ और समान रूप से उपलब्ध हो सके।

विधानसभा में हो रही चर्चा

दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर राज्य के विज़न डॉक्यूमेंट पर कल सुबह 11 बजे चर्चा शुरू हो गई थी । बताया जा रहा है कि, यह चर्चा 24 घंटे तक चली। वहीँ इस दौरान श्री बांके बिहारी मंदिर निर्माण को लेकर जैविक संरचनाएँ भी रखी गईं। साथ ही, सपाइयों ने यह भी निर्णय लिया कि वे सदन का बहिष्कार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और योगी सरकार ने कई अहम मुद्दों को सुलझाने की बात कही।