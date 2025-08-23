सिर कलम करने की गुस्ताखी पड़ी भारी, CM Yogi के सिंघमों ने इस गैंगस्टर को दी ऐसी सजा; अब जहन्नुम की आग में झुलसेगा

UP Gangster Encounter: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश शंकर कन्नौजिया मुठभेड़ में मारा गया। वहीँ आपको बता दें, यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में शंकर कन्नौजिया मारा गया। दहशत में डाल देने वाली बात तो हए थी कि, शंकर कन्नौजिया के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीँ शंकर कन्नौजिया पर लूट और हत्या के कई बड़े मामले दर्ज है। वहीँ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

मुठभेड़ में हुई मौत

सूत्रों के मुताबिक, 23 अगस्त को आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी शंकर कनौजिया के बीच फ़िल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस तरह किया ढेर

दरअसल, एसटीएफ को सूचना मिली थी कि शंकर अपने गिरोह के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। इंस्पेक्टर पुनीत सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की, तभी शंकर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालाँकि, पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए और जवाबी कार्रवाई में शंकर मारा गया। पुलिस ने मौके से एक 9 एमएम कार्बाइन, एक 9 एमएम पिस्टल, एक खुखरी और भारी मात्रा में ज़िंदा व खाली कारतूस बरामद किए हैं

काट देते था सिर

वहीँ खबर है कि, शंकर 2011 से फरार था। इतना ही नहीं इस शख्स ने सनसनी फैला देने वाली वारदातों को अंजाम दिया है। उसी साल दोहरीघाट इलाके में डकैती के दौरान उसने विंध्याचल पांडेय की गला रेतकर हत्या कर दी थी और फिर गायब हो गया था। तब से वो लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा। जुलाई 2024 में उस पर महराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर वाहन लूटने और उसकी हत्या करने का भी आरोप था। उस घटना में उसने शैलेंद्र का सिर कलम कर दिया था।