Emergency 1975: देश में कब लगी पहली इमरजेंसी, क्या था कारण? इंदिरा गांधी की क्यों होती है सबसे ज्यादा आलोचना

Emergency 1975: तत्कालीन इंदिरा गांधी (Prime Minister Indira Gandhi) सरकार ने 25, जून 1075 को इमरजेंसी घोषित की थी. यह इमरजेंसी 21 मार्च, 1977 तक प्रभावी रही. भारत में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू की गई थी और यह 21 मार्च 1977 तक चली. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इसे औपचारिक रूप से लागू किया था. इस इमरजेंसी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषित किया था और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी तत्काल वजहें बताई थी. जेपी आंदोलन (जयप्रकाश नारायण) के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक अशांति और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला जिसमें चुनावी गड़बड़ी के कारण उनके 1971 के चुनाव को अमान्य करार दिया गया था. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि देश में आजादी के बाद कब-कब इमरजेंसी लगाई गई.
पहला आपातकाल (भारत-चीन युद्ध)
देश में पहली बार इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 को लगाई गई और 10 जनवरी 1968 तक प्रभावी रही. इसकी वजह भारत-चीन युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण का खतरा था.
दूसरा आपातकाल (भारत-पाकिस्तान युद्ध)
देश में दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 लगाया गया. भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय सुरक्षा को खतरा (यह आपातकाल 1975 वाले आपातकाल के साथ ही 1977 में समाप्त हुआ था)
तीसरा आपातकाल (आंतरिक अशांति)
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर ‘आंतरिक गड़बड़ी’ के आधार पर यह आपातकाल लगाया गया था। यह भारतीय इतिहास का सबसे विवादित आपातकाल माना जाता है, जिसमें नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे. प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी. इसके साथ ही अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों में कटौती की गई थी.
1975 में लगाई गई इमरजेंसी की बरसी पर गुरुवार (25 जून, 2026) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस (Constitution Murder Day) कहा. उन्होंने इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के उस काले अध्याय की याद दिलाने वाला दिन बताया, जब संवैधानिक आज़ादी को बुरी तरह से दबा दिया गया था.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 25 जून, 1975 को घोषित इमरजेंसी का दौर वह समय था जब भारतीय लोकतंत्र को बेरहमी से कुचल दिया गया था. उन्होंने कहा कि यह दिन नागरिकों के लिए एक चेतावनी और याद दिलाने वाला है कि वे संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें. नरेन्द्र मोदी ने उन लोगों के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया और उस दौरान नागरिक आज़ादी को छीने जाने का सामना किया.
पीएम ने पोस्ट में किया लोकतंत्र को कुचलने जिक्र
उन्होंने ‘X’ पर पोस्ट किया- ‘संविधान हत्या दिवस’ हमें उस काले दौर की याद दिलाता है जब भारतीय लोकतंत्र को बेरहमी से कुचल दिया गया था. यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है. इमरजेंसी का विरोध करने वाले सभी महान लोगों को मेरा सादर नमन.
राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा
वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत के लोकतंत्र के उस काले अध्याय को याद किया और कहा कि बोलने की आज़ादी को सीमित कर दिया गया था और लाखों नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था. उन्होंने देश में लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की.