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1 जुलाई से आधार में ईमेल अपडेट होगा फ्री, UIDAI ने 6 महीने के लिए माफ की ₹75 फीस

Aadhaar Card Rule: Unique Identification Authority of India ने आधारधारकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने पर लगने वाला ₹75 शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह सुविधा केवल आधिकारिक आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी और शुरुआती 6 महीनों तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 23, 2026 2:01:23 PM IST

1 जुलाई से आधार में ईमेल अपडेट होगा फ्री, UIDAI ने 6 महीने के लिए माफ की ₹75 फीस
1 जुलाई से आधार में ईमेल अपडेट होगा फ्री, UIDAI ने 6 महीने के लिए माफ की ₹75 फीस


Aadhaar Card Rule: Unique Identification Authority of India ने आधारधारकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने पर लगने वाला ₹75 शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह सुविधा केवल आधिकारिक आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी और शुरुआती 6 महीनों तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी.
ज्ञातव्य है, आधार कार्ड देश के करोड़ों लोगों की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज है. नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है.

क्या कुछ बदलेगा?

अभी आधार में ईमेल अपडेट कराने के लिए शुल्क देना पड़ता है.
1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार ऐप के जरिए ईमेल अपडेट निःशुल्क होगा.
यह सुविधा केवल डिजिटल माध्यम (मोबाइल ऐप) पर उपलब्ध रहेगी.

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UIDAI का उद्देश्य

आधार रिकॉर्ड को अधिक सटीक और अपडेट रखना.
डिजिटल सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाना.
आधार से आधार से जुड़े ऑनलाइन सत्यापन और संचार को बेहतर बनाना.

ध्यान देने वाली बात

सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई से आधार के सभी नियम बदल जाएंगे, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार बड़ा बदलाव मुख्य रूप से ईमेल आईडी अपडेट शुल्क माफ करने से जुड़ा है. वहीं, मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट (PoI/PoA) की सुविधा पहले ही 14 जून 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है.

आधार से Email लिंक होना क्यों है जरूरी?

विशेषज्ञों के अनुसार, Aadhaar के साथ ईमेल आईडी लिंक होने से यूजर्स को अहम अपडेट, नोटिफिकेशन और सुरक्षा संबंधी जानकारी सीधे प्राप्त होती है. यदि Aadhaar से जुड़ी किसी सेवा का उपयोग किया जाता है या कोई अपडेट होता है, तो उसकी जानकारी ईमेल के जरिए से तुरंत मिल सकती है. इससे किसी भी संभावित गलत इस्तेमाल की स्थिति में समय रहते सतर्क हुआ जा सकता है.

Tags: Aadhaar Card RuleUnique Identification Authority of India
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