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भारत में घट रही फर्टिलिटी रेट पर एलन मस्क हैरान, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचा स्तर, पोस्ट कर जताई चिंता

हाल ही में भारत की फर्टिलिटी रेट रिपोर्ट आई, जिसको लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचने पर चिंता जताई है.

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 3:04:08 PM IST

एलन मस्क
एलन मस्क


Elon Musk Tweet on India’s Birth Rate: दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क ने भारत में लगातार घट रही फर्टिलिटी रेट (प्रजनन दर) को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि भारत की जन्म दर अब उस स्तर से नीचे पहुंच गई है, जो किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है. उन्होंने लिखा, ‘भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गई है. सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों के बीच, भारत की जन्म दर कई साल पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गई थी.’

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में जारी 2024 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल फर्टिलिटी रेट (TFR) घटकर 1.9 हो गई है. इसका मतलब है कि भारत में एक महिला औसतन 1.9 बच्चों को जन्म दे रही है. विशेषज्ञों के अनुसार किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए. इसे ही “रिप्लेसमेंट लेवल” कहा जाता है.

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रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है?

आसान शब्दों में कहें तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि एक पीढ़ी के लोगों की जगह अगली पीढ़ी में उतने ही लोग पैदा हों, जिससे आबादी न बढ़े और न घटे. अगर यह दर 2.1 से नीचे चली जाती है, तो समय के साथ आबादी की वृद्धि धीमी पड़ सकती है और बाद में आबादी घटने भी लग सकती है.

इन राज्यों में अभी भी ज्यादा है फर्टिलिटी रेट

रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केवल 6 राज्यों में फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.1 से ऊपर है. ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं. वहीं दिल्ली में सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज की गई है, जहां प्रति महिला औसतन 1.2 बच्चे पैदा हो रहे हैं. 

क्यों है चिंता की बात?

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लंबे समय तक जन्म दर कम रहती है, तो भविष्य में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. 

  • बुजुर्ग आबादी की संख्या बढ़ना, 
  • काम करने वाले लोगों की संख्या कम होना
  • पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दबाव बढ़ना
  • आर्थिक विकास की रफ्तार प्रभावित होना
  • UNFPA की रिपोर्ट में भी सामने आई यही बात

UNFPA में भारत की फर्टिलिटी रेट

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 2025 की रिपोर्ट में भी भारत की फर्टिलिटी रेट 1.9 बताई गई है. हालांकि भारत अभी भी 1.46 अरब से अधिक आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन अब देश छोटे परिवारों और धीमी जनसंख्या वृद्धि के दौर में प्रवेश कर रहा है. 

जन्म दर और फर्टिलिटी रेट में क्या अंतर है?

जन्म दर (Birth Rate) बताती है कि एक साल में प्रति 1,000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ. फर्टिलिटी रेट (TFR) बताती है कि एक महिला अपने पूरे जीवनकाल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है. दोनों आंकड़े एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. हालांकि जब फर्टिलिटी रेट कम होती है, तो कुछ समय बाद जन्म दर भी कम होने लगती है.

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