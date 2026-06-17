Home > देश > Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ

Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कमाई अरबों डॉलर की है. इस कमाई के बाद से एलन मस्क की कंपनी के शेयरों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है. Spacex के शेयरों में एक अच्छा-खासा उछाल देखने के लिए मिल रहा है.

By: Kunal Mishra | Published: June 17, 2026 1:30:16 PM IST

Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ


Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अक्सर बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो नीचे आने का नाम नहीं लेते हैं. जब दुनिया के सबसे अमरी लोगों का नाम आता है तो एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर आता है. टेस्ला, Spacex, X और कई अन्य कंपनियों के मालिक एलन मस्क अपनी कमाई और नेटवर्थ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में उनकी नेटवर्थ में एक दिन के अंदर ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. माना जा रहा है कि यह कमाई इतनी ज्यादा है कि जैक मा और वॉरेन बफेट अपने पूरे जीवनकाल में इतना पैसा नहीं कमा पाए होंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कमाई अरबों डॉलर की है. इस कमाई के बाद से एलन मस्क की कंपनी के शेयरों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है. Spacex के शेयरों में एक अच्छा-खासा उछाल देखने के लिए मिल रहा है. 

You Might Be Interested In

मस्क ने कमाए एक दिन में इतने पैसे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने एक दिन यानि केवल 24 घंटे के अंदर ही 164 अरब डॉलर (लगभग ₹13.7 लाख करोड़) रुपये कमाए हैं. माना जा रहा है कि यह दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट और जैक मा जैसे दुनिया के माने-जाने अरबपतियों की जिंदगीभर की माई से भी कहीं ज्यादा अमाउंट है. इतनी इनकम के बाद एलन मस्क ने दुनिया के पहले पहले ‘ट्रिलियनेयर’का खिताब अपने नाम कर लिया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेर्स इंडेक्स के मुताबिक, SpaceX के शेयरों में 19.6% की तेजी आई है, जोकि शेयर मार्केट में भी एक बहुत बड़ा उछाल है. 

कितनी है एलन मस्क की नेटवर्थ?

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ अब 1.27 ट्रिलियन डॉलर तक जा चुकी है. माना जा रहा है कि पिछले 3 सत्रों में एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ी है. अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद लैरी पेज की नेटवर्थ में अब 950 अरब डॉलर से ज्यादा का आ चुका है. वहीं, यह संपत्ति और नेटवर्थ भारत में अंबानी और अडानी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जिसका दूर-दूर तक कई मुकाबला नहीं है.

Tags: elon musk net worthhome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ
Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ
Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ
Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ