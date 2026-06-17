Elon Musk Net Worth: जैक मा और वॉरेन बफेट भी रह गए पीछे! एलन मस्क ने सिर्फ 24 घंटे में कमाए अरबों डॉलर, जानें टेस्ला चीफ की नेटवर्थ

Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अक्सर बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो नीचे आने का नाम नहीं लेते हैं. जब दुनिया के सबसे अमरी लोगों का नाम आता है तो एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर आता है. टेस्ला, Spacex, X और कई अन्य कंपनियों के मालिक एलन मस्क अपनी कमाई और नेटवर्थ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में उनकी नेटवर्थ में एक दिन के अंदर ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. माना जा रहा है कि यह कमाई इतनी ज्यादा है कि जैक मा और वॉरेन बफेट अपने पूरे जीवनकाल में इतना पैसा नहीं कमा पाए होंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कमाई अरबों डॉलर की है. इस कमाई के बाद से एलन मस्क की कंपनी के शेयरों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है. Spacex के शेयरों में एक अच्छा-खासा उछाल देखने के लिए मिल रहा है.

मस्क ने कमाए एक दिन में इतने पैसे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने एक दिन यानि केवल 24 घंटे के अंदर ही 164 अरब डॉलर (लगभग ₹13.7 लाख करोड़) रुपये कमाए हैं. माना जा रहा है कि यह दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट और जैक मा जैसे दुनिया के माने-जाने अरबपतियों की जिंदगीभर की माई से भी कहीं ज्यादा अमाउंट है. इतनी इनकम के बाद एलन मस्क ने दुनिया के पहले पहले ‘ट्रिलियनेयर’का खिताब अपने नाम कर लिया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेर्स इंडेक्स के मुताबिक, SpaceX के शेयरों में 19.6% की तेजी आई है, जोकि शेयर मार्केट में भी एक बहुत बड़ा उछाल है.

कितनी है एलन मस्क की नेटवर्थ?

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ अब 1.27 ट्रिलियन डॉलर तक जा चुकी है. माना जा रहा है कि पिछले 3 सत्रों में एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ी है. अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद लैरी पेज की नेटवर्थ में अब 950 अरब डॉलर से ज्यादा का आ चुका है. वहीं, यह संपत्ति और नेटवर्थ भारत में अंबानी और अडानी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जिसका दूर-दूर तक कई मुकाबला नहीं है.