Bihar SIR: विपक्ष के लिए आज की रात बहुत भारी! कल ‘वोट चोरी’ के दावों के आरोपों पर EC देगा जवाब, कल थम जाएगा भड़का बवाल!

ECI Press Conference: इसी बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने अचानक 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में होगी।

Published By: Ashish Rai
Published: August 16, 2025 18:37:00 IST

ECI Press Conference: देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ़ बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने अचानक 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में होगी।

चुनाव आयोग के महानिदेशक (मीडिया) के अनुसार, प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में होगी। हालाँकि, आयोग ने इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है कि यह कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में आयोजित की जा रही है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देगा। साथ ही, चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई बड़ा अपडेट साझा कर सकता है।

मत चोरी पर विपक्ष के क्या आरोप हैं?

राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने 2024 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कई योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर फर्जी लोगों के नाम जोड़ दिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा की मिलीभगत से धांधली करने का आरोप लगाया है।

बिहार में SIR को लेकर बवाल

बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के मुद्दे पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिए यह काम कर रहा है। कांग्रेस नेता 17 अगस्त से बिहार में ‘मतदान अधिकार यात्रा’ भी शुरू करेंगे। यह यात्रा सासाराम से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘मतदाता अधिकार रैली’ के साथ समाप्त होगी।

