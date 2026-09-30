EC का बड़ा फैसला, वहां फार्म-6 के साथ नहीं देनी होगी अतिरिक्त जानकारी जिन राज्यों में SIR का काम पूरा

भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 आवेदन के साथ जुड़ी अतिरिक्त ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) घोषणा को हटा दिया है, जहां वोटर लिस्ट में सुधार (रिविज़न) का काम पूरा हो चुका है. ECI ने उन ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 आवेदनों से अतिरिक्त SIR घोषणा हटा दी है जहां लिस्ट में सुधार का काम पूरा हो चुका है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ECINET एप्लिकेशन और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों से भी अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया है. अब वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के इच्छुक आवेदकों को ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय कानूनी फ़ॉर्म 6 जमा करना होगा.

यह कदम चुनाव आयोग के 26 सितंबर के उस फ़ैसले के बाद उठाया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि फ़ॉर्म 6 के साथ जुड़ी अतिरिक्त घोषणा SIR अवधि के दौरान लागू होगी, जबकि इस प्रक्रिया के बाहर ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय फ़ॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा.

फ़ॉर्म 6 क्या है?

फ़ॉर्म 6 वह कानूनी आवेदन है जिसका इस्तेमाल योग्य नागरिक नए वोटर के तौर पर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए करते हैं. यह ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय किया गया है, जो वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं.

फॉर्म 6 विवाद का विषय क्यों बना

चुनाव आयोग के अंदर अतिरिक्त घोषणा (डिक्लेरेशन) एक विवादित मुद्दा बन गया था. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म 6 से जुड़े बदलावों पर आपत्ति जताई थी.जोशी ने तर्क दिया था कि फॉर्म 6, ‘मतदाता पंजीकरण नियम, 1960’ के तहत निर्धारित एक कानूनी फॉर्म है, इसलिए नियमों में संशोधन किए बिना इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता. बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी इस आपत्ति का समर्थन किया।

वहीं, ECI का कहना था कि यह घोषणा SIR प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आवश्यकता को सही ठहराया था. 26 सितंबर को आयोग ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त घोषणा SIR के दौरान लागू होगी, जबकि 1960 के नियमों के तहत आने वाले कानूनी फॉर्म का इस्तेमाल SIR-रहित अवधि के दौरान किया जाएगा.

कांग्रेस ने SIR रोकने की मांग की

कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने मतदाता सूची के SIR (विशेष सारांश पुनरीक्षण) को रोकने और सूची से हटाए गए 13 करोड़ नामों को बहाल करने की मांग की है. पार्टी ने इस प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मांग की कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में किए गए बड़े बदलावों का पूरा डेटा सार्वजनिक करे. उन्होंने गंभीर विसंगतियों के सबूत मिलने पर स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की भी मांग की. कांग्रेस ने मांग की है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें सूचित किया जाए और अपील करने का मौका दिया जाए. कांग्रेस पार्टी ने यह भी मांग की कि मतदाता सूची और संबंधित डेटा को सरल प्रारूप में और उचित समय-सीमा के भीतर राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाए.

ग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के दलों के साथ मिलकर राज्यों और जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी. इससे पहले कांग्रेस ने SIR के दौरान फॉर्म 6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा की आलोचना की थी. इस घोषणा में यह जानकारी मांगी गई थी कि क्या आवेदक, उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पहले की मतदाता सूची में शामिल था.