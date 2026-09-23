SIR पर 2 चुनाव आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार से 14 बार जताई असहमति, मीडिया रिपोर्ट पर विपक्ष हमलावर; EC ने दी सफाई

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के 2 सदस्यों ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है. यह दावा अंग्रेज़ी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किया गया है. इसके बाद विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया और इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है. विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करके सवालों की बौछार शुरू कर दी.

वहीं, SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर 2 चुनाव आयुक्तों ( सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) की आपत्ति के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी किया है. किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य बात है. ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं. ना केवल तीनों कमिश्नर बल्कि आयोग का हर अधिकारी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयोग को अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है.

40 नई पहलें शुरू की EC ने

प्रेस नोट में कहा गया है कि 10 महीनों के दौरान की कुछ खास आंतरिक टिप्पणियों/अवलोकनों को उजागर करना, जबकि बड़ी संख्या में मंजूरियों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करना, तस्वीर का केवल एक हिस्सा ही दिखाता है. हाल के महीनों में चुनाव आयोग ने कई फैसले लिए हैं और निर्देश जारी किए हैं. करीब 40 नई पहलें शुरू की हैं और देश भर में मतदाता सूची संशोधन (SIR सहित) के संचालन सहित कई चुनावी सुधार किए हैं. ये सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का परिणाम हैं.

14 बार दर्ज कराई आपत्ति

यहां पर बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीनों के दौरान 14 बार आपत्ति दर्ज कराई गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है क ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराईं. इतना ही नहीं दोनों आयुक्तों ने अनधिकृत और गैरकानूनी कदमों पर सवाल उठाए हैं.

करीब-करीब सभी राज्यों में हो चुका है SIR

यहां पर बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया, जून 2025 में बिहार में शुरू हुई थी. इसके बाद अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं. यह अलग बात है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें सफाई के लिए विकल्प दिया गया है.