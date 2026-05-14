दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब… देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर, चुनाव आयोग का बड़ा एलान

Voter List SIR Process: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आज यानी गुरुवार (14 मई, 2026) को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में, जिनमें महाराष्ट्र और दिल्ली भी शामिल हैं, वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के तीसरे चरण को शुरू करने की घोषणा की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसआईआर का तीसरा चरण आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघायल, मिजोरम, नागालैंड, NCT दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड में होगा.

चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि SIR का तीसरा चरण पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इसके दायरे में आ जाएगा.

चुनाव आयोग ने जारी किया बयान

चुनाव आयोग ने एक प्रेस बयान में कहा कि एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान 3.94 लाख से ज़्यादा ‘बूथ लेवल ऑफिसर’ (BLO) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ वोटरों से मिलेंगे. इस काम में उनकी मदद 3.42 लाख ‘बूथ लेवल एजेंट’ (BLA) करेंगे, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों ने ‘गिनती चरण’ (Enumeration Phase) के दौरान नियुक्त किया था. चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BLOs का घर-घर जाकर सर्वे करना इस साल 30 मई से 14 अक्टूबर के बीच तय है. वहीं, वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट 5 जुलाई से 21 अक्टूबर के बीच जारी किया जाएगा.

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चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से की ये अपील

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर एक ऐसा काम है जिसमें सभी संबंधित लोगों जैसे वोटर, राजनीतिक पार्टियां और चुनाव अधिकारी की भागीदारी ज़रूरी है. आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे हर पोलिंग बूथ के लिए BLA नियुक्त करें, ताकि राजनीतिक पार्टियों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और SIR का काम पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो.

चुनाव आयोग ने आगे बताया कि SIR के पहले दो चरणों में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था. इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR शुरू होने की तारीख तक करीब 59 करोड़ वोटर थे. इस प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में 6.3 लाख से ज़्यादा BLOs और राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त 9.2 लाख BLAs ने हिस्सा लिया.

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क्यों शुरू किया गया है एसआईआर का प्रोसेस?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसआईआर वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाने का एक अभियान है. चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में बिहार से इसकी शुरुआत की थी. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि फ़र्ज़ी, डुप्लीकेट और अयोग्य वोटरों (जिनमें मृत व्यक्ति और अवैध प्रवासी भी शामिल थे) के बारे में चिंताएं सामने आई थीं. चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर को इसलिए शुरू किया गया था ताकि ऐसी फ़र्ज़ी एंट्रीज़ को हटाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो.