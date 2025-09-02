2 Voter ID’s: राहुल गांधी वोट चोरी के लिए करते रह गए रैली, चुनाव आयोग ने उन्हीं के नेता को थमा दिया नोटिस

Election commission notice to Pawan Khera: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने उनके दो पहचान पत्र नंबरों के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नई दिल्ली के जिला निर्वाचन कार्यालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है। और इस मामले में पवन खेड़ा से जवाब मांगा गया है। इसके लिए उनके पास 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक का समय है।

नोटिस में चुनाव आयोग ने क्या कहा?

आपको बता दें कि जारी नोटिस में नई दिल्ली ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कहा गया है कि, ‘मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपने एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए, आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि क्यों न आपके ख़िलाफ़ उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।’

मालूम हो कि BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि पवन खेड़ा ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने खेड़ा के दो पहचान पत्र नंबर भी साझा किए थे। इनमें से एक नंबर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र और दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का था।

अमित मालवीय ने कहा “कांग्रेस बड़ी वोट चोर है।” (Amit Malaviya said “Congress is a big vote thief)

दरअसल भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि, “कांग्रेस बड़ी वोट चोर है। इसीलिए उसके नेता सबको एक ही रंग में रंगना चाहते हैं।” उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और मांग की कि चुनाव आयोग इस बात की जाँच करे कि खेड़ा के पास दो सक्रिय EPIC नंबर कैसे हैं। इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने कई बार मतदान किया, जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

पवन खेड़ा का भाजपा पर पलटवार ( Pawan Khera hits back at BJP)

इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इन आरोपों को लेकर भाजपा पर ही पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनपर उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश में भाजपा ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी। अमित मालवीय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि, “मुझे उनसे पता चला कि मेरे पास दूसरा ईपीआईसी कार्ड है। मैंने 2016-17 में इसे हटाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है।”

