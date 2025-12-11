Home > देश > SIR News: इन राज्यों में चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की समय सीमा, यूपी में ड्राफ्ट रोल अब इस तारीख को होगा जारी

Election Commission News: तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित करने की नई तारीख 19 दिसंबर तय की गई है, जो पहले 14 दिसंबर थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 11, 2025 8:13:15 PM IST

Election Commission on SIR
Election Commission on SIR


SIR Election Commission News: चुनाव आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों—गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार—में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी है. यह निर्णय संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरों (CEOs) की सिफारिशों पर लिया गया है.

इन राज्यों में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नई महत्वपूर्ण तिथियाँ जारी की गई हैं. विशेष बात यह है कि पश्चिम बंगाल में समय सीमा बढ़ाने की संभावना होने के बावजूद आयोग ने वहां किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है.

बदलने के बाद निर्धारित की गई नई तारीखें

संशोधित शेड्यूल के अनुसार 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट माना गया है. तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित करने की नई तारीख 19 दिसंबर तय की गई है, जो पहले 14 दिसंबर थी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन की तारीख 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दी गई है. उत्तर प्रदेश में यह तारीख अब 31 दिसंबर होगी, जबकि पहले 26 दिसंबर निर्धारित थी.

पहले घोषित शेड्यूल के तहत इन छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए घर-घर गिनती की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2025 थी और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को होना था. इसके अलावा गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गिनती की समय सीमा 11 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है और इन क्षेत्रों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल निर्धारित समय के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को ही प्रकाशित किए जाएंगे.

केरल में जारी की गई अंतिम तिथि

केरल के लिए चुनाव आयोग पहले ही संशोधित शेड्यूल जारी कर चुका है. वहां गिनती की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 तय की गई है और ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए, नए वोटरों को Form 6 और आवश्यक घोषणा-पत्र भरकर बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ ही ECINet ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है. अंतिम इलेक्टोरल रोल फरवरी 2026 में प्रकाशित होगा.

