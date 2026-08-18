Chunav 2027: विनोद तावड़े को मिला यूपी में तीसरी बार भाजपा को जिताने का जिम्मा, सतीश पूनिया संभालेंगे पंजाब

Election 2026 : भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को चुनाव वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए राज्य प्रभारी नियुक्त किए, जहां अगले साल की शुरुआत में वोटिंग होगी. उत्तर प्रदेश में BJP ने राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को राज्य प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं, राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वरभाई पटेल उनके सह-प्रभारी होंगे. पंजाब में जहां सत्ताधारी AAP और विपक्षी कांग्रेस मुख्य दावेदार हैं यहां पर BJP के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया को एकमात्र प्रभारी नियुक्त किया गया है. बीजेपी ने राज्यसभा सांसद तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी भी सौंपी है.

यहां पर बता दें कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है. BJP 1995 से गुजरात में सत्ता में है. ये नियुक्तियां बीजेपी द्वारा पार्टी अध्यक्ष की मदद के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा के एक दिन बाद की गईं.

कई नेता अपनी पुरानी जगह बनाने में सफल

भारतीय जनता पार्टी ने 13 उपाध्यक्षों (जिनमें नौ नए चेहरे शामिल हैं), आठ महासचिवों (जिनमें से छह पहली बार नियुक्त हुए हैं) और 16 सचिवों (जिनमें से 15 नए हैं) के नामों की घोषणा की है. अपनी स्थिति बनाए रखने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (उपाध्यक्ष), सुनील बंसल और विनोद तावड़े (महासचिव), अनिल बलूनी (मीडिया विभाग के प्रमुख) और संबित पात्रा (उत्तर-पूर्व समन्वयक) शामिल हैं.

पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा

यहां पर बता दें कि अप्रैल-मई से पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 होना है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है. पंजाब में इस बार भाजपा अकेले दम पर चुनाव मैदान में ताल ठोंकेगी तो यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की कवायद होगी.

यूपी-पंजाब में अलग-अलग चुनौती

भाजपा के लिए यूपी और पंजाब में अलग-अलग चुनौती है. जहां भाजपा यूपी में करीब 10 साल से सत्ता में है तो अब तीसरी बार वापसी की चुनौती होगी. भाजपा के नेता मानते हैं कि यूपी में मुश्किल नहीं होगी और वह सत्ता में तीसरी बार आएगी. वहीं, पंजाब में अलग तरह की चुनौती है, क्योंकि यहां पर इस बार अकेले ही बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने जा रही है. ऐसे में यह प्रयोग सफल रहेगा या फिर असफल, इस पर सबकी नजरें रहेंगीं.