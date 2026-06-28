El Nino India Monsoon Deficit: मानसून पर अल-नीनो की मार! 15 साल में सबसे सूखा रहा जून, खाली होने की कगार पर देश के ये बड़े बांध

इस साल जून के महीने में मानसून ने देश को खासा मायूस किया है. पूरे भारत में सामान्य से 42% कम बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले डेढ़ दशक (15 साल) में मानसून की सबसे खराब शुरुआत है. आलम यह है कि देश का 76% हिस्सा इस समय बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई का महीना भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सूखा रह सकता है.

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, पानी की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के जिन 166 बड़े जलाशयों से सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई होती है, उनमें 25 जून तक उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 26% पानी ही बचा था.

इंदिरा सागर बांध: सिर्फ 14% पानी बचा है.

नागार्जुन सागर बांध: पानी का स्तर गिरकर 5% पर आ गया है.

टिहरी बांध: स्थिति सबसे बदतर है, यहाँ सिर्फ 2% पानी रह गया है.

क्यों रूठे हैं बदरा? क्या है वजह?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस सूखे के पीछे ‘अल नीनो’ (El Nino) का हाथ है. प्रशांत महासागर की सतह पर तापमान बढ़ने की इस घटना के कारण जुलाई में मानसून की वापसी की थोड़ी-बहुत उम्मीदों के बावजूद, पूरे महीने बारिश सामान्य से कम ही रहने के आसार हैं.

एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

जहाँ भारत मानसून के लिए तरस रहा है, वहीं यूरोप इस समय इतिहास की सबसे भीषण गर्मी झेल रहा है. फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ब्रिटेन में तापमान सामान्य से 5 से 12 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन ही इस भयंकर गर्मी की वजह है.

वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ‘अल नीनो’ का यूरोप के मौसम पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन भारत के मानसून को बिगाड़ने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है. हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हिंद महासागर की अपनी स्थितियां कभी-कभी अल नीनो के असर को कम कर देती हैं, इसलिए सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा ही, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता.

साल 2009 की यादें हुईं ताजा

मौसम के जानकार मौजूदा हालात को देखकर डर रहे हैं क्योंकि यह साल काफी हद तक 2009 जैसा लग रहा है. उस साल भी जून में 47% कम बारिश हुई थी और देश को दशकों के सबसे भयानक सूखे का सामना करना पड़ा था.

पूर्व पृथ्वी विज्ञान सचिव और वरिष्ठ वैज्ञानिक माधवन् राजीवन ने बताया, ‘अल नीनो वाले साल में जून के महीने में इतनी कम बारिश होना एक बेहद चिंताजनक संकेत है. चूंकि भारतीय मानसून पर अल नीनो का सबसे ज्यादा असर होता है, इसलिए जुलाई में अगर मानसून थोड़ा सुधरेगा भी, तो उसकी रफ्तार बहुत कम होगी.’

इसके अलावा, जून के महीने में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भी कम दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure System) नहीं बना, जो कि बेहद असामान्य है. यही वो सिस्टम होते हैं जो मध्य और उत्तर भारत में झमाझम बारिश लाते हैं. पिछले 110 सालों के रिकॉर्ड बताते हैं कि चार महीने के मानसून में ऐसे 9 से 18 सिस्टम बनते हैं, लेकिन इस बार जून बीतने को आया और एक भी ऐसा सिस्टम नहीं दिखा.

अब उम्मीद की इकलौती किरण ‘मैडेन जूलियन ऑसिलेशन’ (MJO) है. यह हवाओं और बादलों का एक ऐसा चक्र है जो हर 30 से 60 दिनों में भूमध्य रेखा के चक्कर लगाता है. अगर स्थितियां अनुकूल रहीं, तो यह भारत में कुछ समय के लिए अच्छी बारिश ला सकता है.

सरकार की तैयारी और किसानों के लिए सलाह

हालांकि, कृषि मंत्रालय का कहना है कि देश में गेहूं और चावल का बफर स्टॉक पर्याप्त है, इसलिए खाद्य सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई तुरंत खतरा नहीं है. फिर भी, सरकार ने देश के 315 जिलों को संवेदनशील माना है, जिनमें से 111 जिले ऐसे हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा 25% से भी कम है। ये जिले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और गुजरात सहित 27 राज्यों में फैले हैं.

मंत्रालय ने राज्यों को ये कदम उठाने की सलाह दी है:

किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाए जो कम समय में तैयार हों और जिनमें कम पानी लगे.

सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय खेती में विविधता (Crop Diversification) अपनाई जाए.

प्रभावित इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई को पहली प्राथमिकता दी जाए.

क्या अभी भी बची है उम्मीद?

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है. बेंगलुरु के कृषि वैज्ञानिक एम.एच. मंजुनाथ कहते हैं, ‘जून से कहीं ज्यादा जुलाई और अगस्त की बारिश फसलों की बुआई के लिए मायने रखती है. किसानों के पास अभी भी कम समय वाली फसलों को चुनने का मौका है. अल नीनो हमारी खेती को कितना नुकसान पहुँचाएगा, इसकी सही तस्वीर जुलाई और अगस्त बीतने के बाद ही साफ हो पाएगी.’