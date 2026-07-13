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El nino India Monsoon Impact: मानसून की सुस्ती ने बढ़ाई टेंशन! देश में खरीफ फसलों की बुवाई 16% घटी, देखें धान-दालों का हाल

अल नीनो के असर और कमजोर मानसून ने इस बार खेती-किसानी का गणित बिगाड़ दिया है. धान से लेकर दालों तक, खरीफ फसलों की बुवाई में आई इस बड़ी गिरावट की वजह जानिए...

By: Shivani Singh | Published: July 13, 2026 7:27:44 PM IST

अल नीनो के असर और कमजोर मानसून ने इस बार खेती-किसानी का गणित बिगाड़ दिया है. धान से लेकर दालों तक, खरीफ फसलों की बुवाई में आई इस बड़ी गिरावट की वजह जानिए...
अल नीनो के असर और कमजोर मानसून ने इस बार खेती-किसानी का गणित बिगाड़ दिया है. धान से लेकर दालों तक, खरीफ फसलों की बुवाई में आई इस बड़ी गिरावट की वजह जानिए...


कमजोर मानसून के चलते इस बार किसानों के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें हैं. कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस चालू खरीफ सीजन में अब तक धान जैसी मुख्य फसलों की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. कुल मिलाकर अब तक 531.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही बुवाई हो पाई है.

आमतौर पर जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ ही खरीफ यानी गर्मी की फसलों की बुवाई जोर पकड़ लेती है. लेकिन इस साल ‘अल नीनो’ के असर के कारण मानसून की रफ्तार सुस्त रही, जिससे बुवाई के काम में देरी हुई है.

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कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 10 जुलाई तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो स्थिति कुछ इस तरह है:

मुख्य फसलों की बुवाई का हाल

इस बार धान की बुवाई 8.63 प्रतिशत घटकर 114.69 लाख हेक्टेयर रह गई है, जबकि पिछले साल इसी समय तक 125.53 लाख हेक्टेयर में धान लगाया जा चुका था.

  • दालों के रकबे में बड़ी गिरावट आई है। यह 23.31 प्रतिशत घटकर 73.85 लाख हेक्टेयर से सीधे 56.63 लाख हेक्टेयर पर आ गया है.
  • अरहर, पिछले साल के 28.03 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार केवल 19.54 लाख हेक्टेयर में बोई गई.
  • उड़द, 13.29 लाख हेक्टेयर से घटकर 9.34 लाख हेक्टेयर रह गई.
  • मूंग, पिछले साल यह 24.08 लाख हेक्टेयर थी, जो इस बार 21.52 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई.
  • मोटे अनाज की बुवाई में भी 22.47 प्रतिशत की कमी आई है. पिछले साल के 127.30 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस बार यह आंकड़ा 98.69 लाख हेक्टेयर ही है.

तेल वाली फसलों का रकबा भी 21 फीसदी कम हुआ है। पिछले साल जहां 149.18 लाख हेक्टेयर में तिलहन बोया गया था, वहीं इस साल यह 117.83 लाख हेक्टेयर ही है। इसमें मुख्य रूप से सोयाबीन का रकबा 16 प्रतिशत घटकर 107.72 लाख हेक्टेयर से 90.51 लाख हेक्टेयर रह गया है।

कहीं थोड़ी राहत, कहीं अब भी चिंता

जहां अनाज और दालों के आंकड़े डरा रहे हैं, वहीं कुछ नगदी फसलों से थोड़ी राहत की खबर है:

गन्ने की खेती में थोड़ी सी बढ़त देखी गई है. यह पिछले साल के 56.72 लाख हेक्टेयर से मामूली बढ़कर 57.58 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है. वहीं, जूट और मेस्टा का रकबा भी 6.16 लाख हेक्टेयर से थोड़ा सुधरकर 6.28 लाख हेक्टेयर हुआ है.

कपास के मोर्चे पर अभी भी चिंता बनी हुई है. इसकी बुवाई पिछले साल के मुकाबले 15.33 प्रतिशत पीछे चल रही है. पिछले साल इस समय तक जहां 93.95 लाख हेक्टेयर में कपास बोई जा चुकी थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 79.54 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया है.

कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल 10 जुलाई तक देश में 632.69 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी, लेकिन इस साल कमजोर मानसून की मार के कारण हम 531.25 लाख हेक्टेयर पर ही सिमटे हुए हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मानसून की अच्छी बारिश इस कमी को पूरा करने में देश के अन्नदाताओं की मदद करेगी.

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