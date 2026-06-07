El Nino: रिकॉर्ड तोड़ेगा ‘गॉडजिला अल नीनो’, निशाने पर भारत का मानसून; जानिए कितनी बड़ी है ‘आफत’?

हर साल जून आते ही पूरा भारत एक जानी-पहचानी आवाज़ के इंतज़ार में आसमान की तरफ ताकने लगता है. टीन की छतों पर गिरती मानसून की पहली भारी बूंदें. लेकिन इस बार मौसम का नया अनुमान चिंता बढ़ाने वाला है. प्रशांत महासागर में जो ‘अल नीनो’ आकार ले रहा है, वह अब तक का सबसे खतरनाक रूप ले सकता है, जिसे वैज्ञानिकों ने ‘गॉडज़िला अल नीनो’ नाम दिया है.

राहत की बात यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून तीन दिन की देरी से ही सही, 4 जून को केरल तट पर दस्तक दे चुका है. लेकिन दूसरी तरफ, अल नीनो भी तेज़ी से पैर पसार रहा है. प्रशांत महासागर का जो हिस्सा वैज्ञानिकों की रडार पर रहता है, वहां का तापमान अल नीनो के तय पैमाने (0.5°C) को पार कर सामान्य से 0.9°C ऊपर जा चुका है. वैश्विक जलवायु एजेंसियों ने इसकी आधिकारिक शुरुआत का एलान कर दिया है, जिसके सितंबर तक और मजबूत होने की आशंका है.

आखिर क्या है ‘अल नीनो’?

सरल शब्दों में समझें तो यह मौसम का एक बड़ा झूला है. सामान्य दिनों में तेज़ समुद्री हवाएं गर्म पानी को एशिया धकेलती हैं. लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और वह गर्म पानी वापस पूर्व की ओर खिसक जाता है. यानी समंदर अपनी गर्मी की जगह बदल लेता है.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, साल 2026 के बचे हुए महीनों में इस संकट के गहराने की 80 से 90 फीसदी आशंका है. यूरोपीय मौसम केंद्र का अनुमान है कि दिसंबर तक समुद्र का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो यह 1997 और 2015 के महा-अल नीनो के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा.

भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?

भारत के लिए अल नीनो का सीधा मतलब है कमज़ोर मानसून. जब प्रशांत महासागर गर्म होता है, तो बारिश कराने वाले बादलों का घेरा भारत से दूर खिसक जाता है और मानसूनी हवाओं का दम टूट जाता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस सीज़न में सामान्य से कम (औसत का करीब 90%) बारिश का अनुमान जताया है और सूखे की आशंका को 60 फीसदी तक बताया है. इस बार मानसून को सहारा देने वाला ‘इंडियन ओशन डिपोल’ (IOD) भी न्यूट्रल यानी बेअसर रहने वाला है.

यह सिर्फ मौसम नहीं, ज़िंदगी का सवाल है

भारत में सालभर की 70 फीसदी बारिश अकेले मानसून से होती है, और देश की आधी से ज़्यादा खेती के पास सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं है. देश के करीब 60 फीसदी किसान खरीफ की फसलों के लिए पूरी तरह इन बादलों पर निर्भर हैं. इससे पहले जब 2015-16 में बड़ा अल नीनो आया था, तो देश गंभीर सूखे की चपेट में आ गया था.

एक ऐसे देश में, जहां आज भी बारिश ही तय करती है कि आम आदमी की थाली और राशन का खर्च क्या होगा, वहां मानसून की बेरुखी महज़ चार्ट पर कोई आंकड़ा नहीं है. यह सीधे तौर पर तय करता है कि देश का किसान और आम उपभोक्ता आने वाला साल खुशहाली में काटेगा या तंगहाली में.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए मौसम, अल नीनो और मानसून के आंकड़े वैश्विक जलवायु एजेंसियों और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शुरुआती अनुमानों पर आधारित हैं. मौसम की स्थितियां बेहद परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए आने वाले हफ्तों में इनमें बदलाव संभव है.