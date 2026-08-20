Eid-E-Milad 2026 Date: जश्न में डूबेंगे दुनियाभर के मुसलमान! इस दिन है ईद-ए-मिलाद; क्या भारत में बंद रहेंगे बैंक?

Eid-E-Milad 2026 Date: ईद मिलाद-उन-नबी, जिसे मौलिद या मिलाद-उन-नबी भी कहा जाता है, पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है. भारत और कई अन्य देशों में मुसलमान इस मौके को मनाते हैं, हालांकि इसे मनाने का तरीका और तारीख अलग-अलग समुदायों और चंद्र-कैलेंडर के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है. भारत में, 2026 के सरकारी छुट्टी वाले कैलेंडर में 26 अगस्त, 2026 (बुधवार) को ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी के तौर पर दिखाया गया है. महाराष्ट्र सरकार की सार्वजनिक छुट्टी की अधिसूचना में भी 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद बताया गया है. इसी तरह, इंडिया पोस्ट की 2026 की छुट्टी वाली सूची में भी पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन (ईद-ए-मिलाद) 26 अगस्त को दिखाया गया है.

ईद मिलाद 2026 की तारीख

भारत के आधिकारिक सरकारी छुट्टी वाले कैलेंडर के अनुसार, ईद मिलाद-उन-नबी 2026 बुधवार, 26 अगस्त को मनाया जाएगा. इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख अलग-अलग हो सकती है, जो किसी खास समुदाय या क्षेत्र द्वारा अपनाए गए कैलेंडर सिस्टम और चांद देखने के तरीके पर निर्भर करती है. कुछ इस्लामिक कैलेंडर में 12 रबी-उल-अव्वल 1448 AH की तारीख 25 अगस्त को आती है, जबकि अन्य कैलेंडर और मनाने के तरीकों के अनुसार यह मौका 26 अगस्त को आता है.

Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: छठे दिन ‘आवारापन 2’ को लगा झटका, मगर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा

क्या भारत में ईद-ए-मिलाद सरकारी छुट्टी है?

जी हां, ईद-ए-मिलाद को भारत की 2026 की सरकारी छुट्टियों (गज़ेटेड/क्लोज्ड हॉलिडे) की लिस्ट में शामिल किया गया है. हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के हर हिस्से में हर वर्कप्लेस या बिज़नेस को कानूनी तौर पर बंद रखना ज़रूरी है. केंद्र सरकार की छुट्टियों की लिस्ट में 26 अगस्त, 2026 को मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन) शामिल है. कई सरकारी विभाग इसे गज़ेटेड या क्लोज्ड हॉलिडे के तौर पर लिस्ट करते हैं. महाराष्ट्र में, राज्य सरकार की 2026 की आधिकारिक सार्वजनिक छुट्टियों की लिस्ट में भी 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद शामिल है. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपडेटेड छुट्टियों की लिस्ट भी इसी तारीख की पुष्टि करती है.

जब महानायक को सेट से फेंक दिया गया था बाहर! आखिर बिग बी ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? बिफर पड़े डायरेक्टर