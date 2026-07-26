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Education Minister Bungalow: शिक्षा मंत्री को मिला लुटियंस दिल्ली का सबसे लग्जरी बंगला, रेंट सुन पकड़ लेगें माथा

Education Minister Bungalow:केंद्र सरकार के आवास नियमों के अनुसार, टाइप 8 बंगले केवल कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों और कुछ चुनिंदा वरिष्ठ संवैधानिक अधिकारियों को ही दिए जाते हैं. यह निवास सरकारी आवास की सबसे ऊंची कैटेगरी में आता है .

By: Divyanshi Singh | Published: July 26, 2026 4:19:43 PM IST

शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है?
शिक्षा मंत्री को कौन-सा बंगला अलॉट होता है?


Education Minister Bungalow: प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके बाद, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. जोशी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय की भी देखरेख करेंगे. कैबिनेट रैंक के मंत्री के तौर पर, उन्हें लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिलता है, जो नई दिल्ली में सरकारी आवास की सबसे ऊंची कैटेगरी है.

टाइप 8 बंगला किसके लिए है?

केंद्र सरकार के आवास नियमों के अनुसार, टाइप 8 बंगले केवल कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों और कुछ चुनिंदा वरिष्ठ संवैधानिक अधिकारियों को ही दिए जाते हैं. यह निवास सरकारी आवास की सबसे ऊंची कैटेगरी में आता है और यह प्रतिष्ठित लुटियंस दिल्ली इलाके में स्थित है. ये बड़े बंगले लगभग तीन एकड़ में फैले हुए हैं और इनमें आमतौर पर पांच बेडरूम, एक बड़ा हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम, ऑफिस स्पेस, एक लॉन और नौकरों के रहने के क्वार्टर शामिल हैं.

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ये सरकारी बंगले कहां स्थित हैं?

अधिकांश टाइप 8 सरकारी निवास नई दिल्ली के कुछ सबसे लोकप्रिय VIP इलाकों में स्थित हैं. इनमें जनपथ, अकबर रोड, सफदरजंग रोड, त्यागराज मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग और तुगलक रोड शामिल हैं. ये सरकारी घर डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स देता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत काम करता है.

कैबिनेट मिनिस्टर कितना किराया देते हैं?

इन सरकारी बंगलों की शानदार लोकेशन और बड़े साइज़ के बावजूद, कैबिनेट मिनिस्टर मार्केट रेट पर घर नहीं देते हैं. इसके बजाय, वे हर महीने लगभग ₹4,000 से ₹5,000 की मामूली सरकारी लाइसेंस फ़ीस देते हैं. अपने कार्यकाल के दौरान, मिनिस्टर एक तय लिमिट में बिजली, पानी और मेंटेनेंस जैसी सरकारी सुविधाओं के भी हक़दार होते हैं.

क्या प्रहलाद जोशी को नया बंगला मिलेगा?

हालांकि प्रहलाद जोशी ने अपने मौजूदा डिपार्टमेंट के अलावा शिक्षा मंत्रालय भी संभाल लिया है, लेकिन नियमों में कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा संभाले जाने वाले हर मंत्रालय के लिए अलग सरकारी घर का कोई नियम नहीं है. क्योंकि जोशी के पास पहले से ही कैबिनेट रैंक है, इसलिए वे दिल्ली में अपने मौजूदा टाइप 8 बंगले में ही रहेंगे और इसी सरकारी घर से शिक्षा मंत्रालय समेत अपने सभी मंत्रालयों की ज़िम्मेदारियां संभालेंगे.

Tags: Dharmendra PradhanEducation MinisterPrahlad Joshi
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