Education Report: देश के एक लाख से ज़्यादा स्कूलों में सिर्फ़ एक शिक्षक है. इस तरह, लगभग 33 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं. इन छात्रों को सभी विषय एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 14, 2025 4:46:56 AM IST

Education In India: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, अर्थात ऐसे विद्यालय जहां एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) को पढ़ाता है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में देश में कुल 104,125 एकल-शिक्षक विद्यालय होंगे, जो पिछले वर्ष 2023-24 के 110,971 विद्यालयों की तुलना में लगभग 6% कम है. सरकारी विद्यालयों के विलय और शिक्षकों के पुनर्वितरण के कारण पिछले कुछ वर्षों में इन विद्यालयों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है.

एकल-शिक्षक स्कूल की परिभाषा और समस्या

एकल-शिक्षक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक होता है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना आवश्यक है. हालाँकि, एकल-शिक्षक विद्यालयों में यह अनुपात कम है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शिक्षण में सुधार के लिए शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षकों को इन विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा रहा है.

कौन-सा राज्य इस मामले में टॉप पर?

2024-25 में आंध्र प्रदेश में एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक (12,912) होगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 9,508, झारखंड में 9,172, महाराष्ट्र में 8,152, कर्नाटक में 7,349 और मध्य प्रदेश/लक्षद्वीप में 7,217 विद्यालय होंगे. पश्चिम बंगाल में 6,482, राजस्थान में 6,117, छत्तीसगढ़ में 5,973 और तेलंगाना में 5,001 विद्यालय होंगे. दिल्ली में केवल 9 विद्यालय हैं, जबकि पुडुचेरी, लद्दाख, दमन और दीव, चंडीगढ़ जैसे कई केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी एकल-शिक्षक विद्यालय नहीं है.

छात्रों की संख्या और औसत प्रति स्कूल

2024-25 मिनट औसत लगभग 34 छात्र कार्यरत हैं. छात्रों के नामांकन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक (6,24,327 छात्र) पश्चिम (2,35,494), मध्य प्रदेश (2,29,095), कर्नाटक (2,23,142), प्रदेश (1,97,113) और राजस्थान (1,72,071) हैं.

प्रति स्कूल औसत छात्र संख्या के मामले में चंडीगढ़ में सबसे अधिक (1,222) और दिल्ली में 808 सेकंड हैं. वहीं, नागालैंड में औसतन 59 छात्र हैं, जबकि मिजोरम में 70, मेघालय में 73 और हिमाचल प्रदेश में 82 छात्र हैं.

