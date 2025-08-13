Bihar ED Raid: मुजफ्फरपुर में पंचायत की मुखिया के घर ED की रेड, जाने टीम को छापेमारी के दौरान क्या-क्या मिला?

Bihar Ed Raid: बिहार चुनाव से पहले ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के विशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया बबीता देवी के घर पर छापेमारी की। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी की करीब 20 सदस्यों की टीम सुबह करीब 6 बजे बबीता देवी के आवास पर पहुंची और पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के लिए ईडी के साथ स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम ने घर के अलग-अलग हिस्सों की तलाशी शुरू कर दी है।

बबिता देवी को मिल चुकें हैं कई पुरस्कार

जानकारी के लिए बता दें कि बबीता देवी, जिनके घर ईडी ने छापेमारी की है, को पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। बबीता देवी विशुनपुर बघनगरी पंचायत की लोकप्रिय मुखिया मानी जाती हैं। वह अपने काम को लेकर कई बार सुर्खियों में रही हैं।

उनके पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो भी पूछताछ या दस्तावेज मांगा जाएगा, हम देंगे।’वहीं पंचायत मुखिया के घर ईडी की छापेमारी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मुखिया के घर के बाहर जमा होने लगे।

रेड में ईडी को क्या मिला?

बबीता देवी के घर पर छापेमारी अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुखिया और उनके परिवार के खिलाफ अहम इनपुट मिले थे। ईडी ने दस्तावेजों की जांच के बाद यह कार्रवाई शुरू की है। तलाशी अभियान में अब तक क्या बरामद हुआ है, इस पर आधिकारिक बयान का इंतजार है। मुजफ्फरपुर में ईडी की इस बड़ी कार्रवाई को स्थानीय राजनीति और पंचायत व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

